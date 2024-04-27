Sapanca\'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi panellerle devam ediyor

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), ikinci ve son gününde panellerle devam ediyor.

"Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek" temasıyla gerçekleştirilen zirvede, "Eğitimin Geleceği: Dijital Çağda Global Yetenekler Geliştirmek" paneli düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane üstlendi.

Panelde konuşan Test Education Centre Kurucusu Fulya Yalezan, eğitimdeki gelişmeler ve sorunlara değindi.

Yurt dışı eğitimin Türkiye açısından yeni olmadığını anlatan Yalezan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin en büyük sorunu sadece soru çözmek. Geleceğe dair planlarını, her şeylerini bu sorulara bağlıyor ve mutsuz bir ergenlik geçiriyorlar. Yurt dışında bunları görmüyoruz, öğrenciler dersini çalışırken, sporunu ve hobilerini de yapıyor. Son yıllarda liyakatin yerini sadakat aldı. Mutsuzluk, umutsuzluk ve heyecan kaybı, yurt dışı eğitimde çok büyük artış yarattı diyebiliriz. Dünya vatandaşlığı ve uluslararası kimlik edinme çabası da yurt dışı eğitime yönlendiriyor."

Akademisyen ve yazar, New York Üniversitesinden Prof. Dr. Selçuk Şirin ise modern kurumsal eğitim ile kalkınma arasındaki ilişkinin "eğitime yatırım yapılınca kalkınmanın artması" şeklinde geliştiğine dikkati çekti.

Tarih boyunca eğitimde pek çok kırılma anı yaşandığını kaydeden Şirin, "Bunların ilki, buharlı motorların gündeme gelmesi. 21. yüzyılın başlangıcında internetin gündeme gelmesi, büyük bir kırılma anıydı. Bunu bazı ülkeler çok iyi değerlendirdi. Şimdi yeni bir kırılma anı geliyor. Yapay zeka dediğimiz kavram, gündelik hayatın her alanına sirayet ediyor." dedi.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, üniversite ile sanayi işbirliğinin artması gerektiğini vurgulayarak, "AR-GE noktası çalışılması lazım. Doktora düzeyinde olan kişilerin daha çok iş dünyasında yer edinmesi gerekiyor. Üniversitelerin şirketler tarafından sponsor edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul Saint-Joseph Lisesi Müdürü Paul Georges da gençlerin kişisel sorularını yöneltmekte tereddüt etmediğini belirterek, öğrencilerin motivasyon ve eğlenceye ihtiyacı olduğunu söyledi.

İkinci panel

"Finansta Değişim Yaratan Yeni Teknolojiler ve Düzenlemeler" konulu panelin moderatörlüğünü ise Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca yaptı.

Akarca, konuşmasında, teknolojik gelişmelerin herkesi etkilediğine dikkati çekti.

Birkaç yıl önce bankaların, geleneksel finans sektörünün bu duruma çok fazla olumlu bakmadığını dile getiren Akarca, "Bugün itibarıyla araştırmalara göre, dünyada halka açık olan bu ekosistemdeki şirketlerin piyasa değeri 550 milyar doları aştı. Dolayısıyla çok hızlı büyüyen ve hayatın her alanına giren bir alandan bahsediyoruz. Bu hacmin gelecek 5 yılda 3 kat artacağı global olarak konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Bitexen Üst Yöneticisi (CEO) Alphan Göğüş, sektörün ana gündeminin, mevzuatın ortaya çıkması ve sektörün regüle edilerek düzenlemelere tabi tutulması olduğunu kaydetti.

Zip Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elgin, Türkiye'de kredi kartının büyük bir ürün olduğunu, kendi içinde belli başlı riskleri taşıdığını söyledi. Elgin, Türkiye'de taksitli ödeme uygulamasının dünyada eşi benzeri bulunmayan bir seviyede olduğunu kaydetti.

Papara CEO'su Emre Kenci ise fintek sektöründeki gelişmelerden bahsetti.

Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Galip Karagöz ise şunları kaydetti:

"Bankacılıkta dijitalleşme Kovid-19 sonrası çok hızlandı ve aynı ivmede devam ediyor. Akıllı telefonların çoğalması, finteklerle işbirlikleri ve regülasyonların etkisiyle dijital bankacılığı konuşmaya başladık. Burada dijital banka ve dijital bankacılık ayrımını koymak gerekiyor. Dijital banka, tüm işlemlerini dijital üzerinde geçekleştiren bankalardır. Biz ilk defa bu anlamda faaliyete geçen bankayız."

Hepiyi Sigorta Genel Müdürü Şenol Ortaç, sigorta sektöründe teknolojinin kullanılmasının müşterileri memnun ettiğine ve sektörde yapay zekadan faydalanılmasının önemine değindi.

Üçüncü panel

"Gayrimenkulün Yarını: Yaşanabilir Kentler ve Mekanlar Planlamak" panelinin moderatörlüğünü ise GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici yaptı.

Pasifik Holding CEO'su Nusret Dur, konuşmasında, konut finansmanında çeşitlilik ihtiyacı doğduğunu belirterek, "Daha uzun vadelere, daha az faiz oranlarıyla kaynağa erişime ihtiyaç var." dedi.

Özak Global Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, deprem riski nedeniyle şehirlerin master planına ihtiyacı olduğunu, herkesin uzlaştığı bir şehir planı yapılabileceğini ve kentsel dönüşümde problemin köküne inmek gerektiğini anlattı.

Akfen Holding Başkanvekili ve CEO'su Selim Akın ise yaşam alanlarının dönüşümü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İnsanların yaşadıkları yerler için beklentilerinin arttığını belirten Akın, "İnsanlar daha fazla şeye dikkat ediyor. Sürdürülebilirliğe, çevresel etkilere katkıları nelerdir, bunlara bakıyor. Yağmur suyunun kullanılması, arıtma gibi teknolojilere bakıyor. İnsanların kendi yaşamlarını idame ettirebileceği alanlar yaratmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Servotel Kurucusu, Başkanı ve Yönetici Ortağı Ömer Kemal İsvan da şunları kaydetti:

"Dünya turizm liginde top 5-6'dayız. Bunun bizden geri alınması söz konusu değil. Bu, bizim yaptığımız bir konu değil. Doğal zenginliklerimiz sonucu bu oldu. Bu işi şu ana kadar çok iyi yapmamamıza rağmen bu seviyede olduk. Önümüzdeki 30 yılda da bu seviyede olacağımızı düşünüyorum. Yatak ve kapasite artırımına oynadık. Sonra 5 yıldızlı otel yapmaya başladık. Antalya'da fotokopi ile üretilmiş bir üstyapı arzı oluştu. Şimdi bu arz, Türkiye'nin turizmde aslan payı almasında öne çıkıyor. Şimdi bunlar yaşlandı, renove edilmesi gerekiyor. Sahipleri ikinci kuşağa geçiyor. Şu anda bir dönüşüm noktasındayız. Kentsel dönüşüm konuşuyoruz ama turizmde de bir dönüşüm gerekiyor."

Zirve, bugün düzenlenecek çeşitli panellerin ardından sonra erecek.