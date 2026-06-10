İzmir UFI Tarihinin En Büyük Bölgesel Konferansına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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İzmir UFI Tarihinin En Büyük Bölgesel Konferansına Ev Sahipliği Yaptı

10.06.2026 09:54  Güncelleme: 10:46
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İzmir, Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği’nin (UFI) 101 yıllık tarihindeki en geniş katılımlı bölgesel konferansa ev sahipliği yaparak 36 ülkeden yaklaşık 400 sektör temsilcisini bir araya getirdi.

(İZMİR) - İzmir, Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği'nin (UFI) 101 yıllık tarihindeki en geniş katılımlı bölgesel konferansa ev sahipliği yaparak 36 ülkeden yaklaşık 400 sektör temsilcisini bir araya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde, Fuar İzmir'de düzenlenen Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) Avrupa Konferansı başarıyla tamamlandı. UFI Avrupa Bölge Direktörü Nick Dugdale-Moore'un "UFI'nin 101 yıllık tarihindeki en büyük bölgesel konferansı" olarak nitelendirdiği organizasyon, 36 ülkeden yaklaşık 400 sektör profesyonelini İzmir'de bir araya getirdi. Konferans boyunca, fuarcılık sektörünün geleceğine ilişkin oturumlar, iş birliği görüşmeleri ve sektör buluşmaları gerçekleştirilirken, İzmir uluslararası fuarcılık dünyasının önemli temsilcilerini ağırladı.

"GURUR KAYNAĞI"

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, UFI'nin önemli bir etkinliğine 52 yıl sonra yeniden İzmir'de ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İzmir, tarih boyunca ticaretin, kültürel etkileşimin ve uluslararası buluşmaların merkezlerinden biri oldu. 100 yılı aşkın fuarcılık deneyimine sahip kentimiz, aynı zamanda İzmir Enternasyonal Fuarı ile Türkiye'de UFI üyeliğine kabul edilen ilk fuara ev sahipliği yapıyor. UFI Avrupa Konferansı'nın uzun yıllar sonra yeniden İzmir'de gerçekleştirilmesi, kentimizin küresel fuarcılık ağı içerisindeki güçlü konumunu ve köklü organizasyon kültürünü bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Organizasyonun, UFI'nin bugüne kadar düzenlediği en yüksek katılımlı bölgesel konferans olmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Cumalıoğlu, "Dünyanın farklı ülkelerinden fuar organizatörlerini, sektör profesyonellerini ve karar vericileri İzmir'de bir araya getiren bu güçlü buluşma; fuarcılık sektörünün geleceğine yönelik ortak vizyon geliştirilmesi açısından da çok kıymetli bir platform sundu. Konferans boyunca oluşan uluslararası etkileşimin yeni iş birliklerine, uzun vadeli ortaklıklara ve sektörler arası bilgi paylaşımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Cumalıoğlu, UFI Avrupa Konferansı'nın kentte yarattığı sinerjinin İzmir'in uluslararası görünürlüğüne, yeni organizasyon fırsatlarına ve küresel sektörel bağlantılarına katkı sağlayacağını da ifade etti.

"ŞEHRİ VE KÜLTÜRÜ DENEYİMLEMEK KONFERANSIN BAŞARISINA KATKI SAĞLADI"

Konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulunan UFI CEO'su Chris Skeith OBE, İzmir'de geçirdikleri zamandan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, konferansın başarısında katılımcıların İzmir'i, kentin kültürünü ve Türkiye'yi deneyimleme isteğinin önemli rol oynadığını ifade etti. Skeith OBE, dünya fuarcılık topluluğunu Türkiye'nin sunduğu bu ortamda bir araya getirebilmiş olmanın da organizasyona ayrı bir değer kattığını belirtti.

UFI'nin 100 yılı aşkın süredir küresel fuarcılık sektörünü bir araya getirdiğini kaydeden UFI CEO'su, organizasyonların sektör profesyonellerinin birbirlerinden öğrenmelerine, iyi uygulamaları paylaşmalarına, bağlantılar kurmalarına ve gelecekteki iş ortaklıklarının temelini oluşturmalarına imkan sağladığını söyledi. İzmir'de düzenlenen konferansın bu hedeflere önemli katkı sunduğunu belirten Skeith OBE, katılımcıların yalnızca bilgi paylaşımında bulunmadığını, aynı zamanda gelecekte iş birliklerine dönüşebilecek ilişkiler geliştirdiğini ifade etti. Burada edinilen deneyimlerin ve kurulan bağlantıların katılımcıların faaliyetlerine uzun vadeli katkı sağlayacağını vurguladı.

Skeith OBE, Avrupa Konferansı'nın başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sunan tüm ekibe teşekkür ederek, gelecekte yeniden İzmir'e gelmeyi umduklarını ve Türkiye'de böyle bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın kendileri için büyük bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

"UFI'NİN 101 YILLIK TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK BÖLGESEL KONFERANS"

UFI Avrupa Bölge Direktörü Nick Dugdale-Moore ise geçen yıl İzmir'i ilk kez ziyaret ettiklerinde bunun özel bir organizasyon olacağını hissettiklerini belirterek, "Bu hafta İzmir'de 400'ün üzerinde delegeyi ağırladık. Bu, UFI'nin 101 yıllık tarihindeki en büyük bölgesel konferans oldu" dedi.

İzmir'in katılımcılar üzerinde güçlü bir etki bıraktığını ifade eden Dugdale-Moore, şehrin tarihi dokusu ile modern yaşamı bir araya getiren yapısının uluslararası delegeler tarafından büyük beğeni topladığını söyledi. İzmir'in misafirperverliği ve sunduğu deneyimin konferansın başarısına önemli katkı sağladığını belirten Dugdale-Moore, farklı ülkelerden gelen katılımcıların kentten son derece olumlu izlenimlerle ayrıldığını kaydetti.

İZFAŞ VE FUAR İZMİR BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Konferansın organizasyon sürecini de değerlendiren Dugdale-Moore, İZFAŞ tarafından sunulan hizmet kalitesi ve operasyonel detaylara gösterilen özenin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Fuar İzmir'in de uluslararası katılımcılardan büyük beğeni topladığını belirten Dugdale-Moore, tesisin mimarisi, işlevselliği ve sunduğu olanaklarla dikkat çektiğini ifade etti. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen fuar alanı yöneticileri ve işletmecilerinin Fuar İzmir'i yakından inceleme fırsatı bulduğunu söyleyen Dugdale-Moore, fuar merkezinin yalnızca Avrupa'nın değil, dünyanın önde gelen fuar tesisleri arasında gösterilebilecek nitelikte olduğunu dile getirdi.

İZMİR'İ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDULAR

UFI Avrupa Konferansı, uluslararası fuarcılık sektörünün önde gelen temsilcilerini İzmir'de buluştururken, kentin küresel fuarcılık ekosistemindeki konumunu güçlendiren önemli bir organizasyon olarak tamamlandı. Konferans süresince gerçekleştirilen oturumlar, iş görüşmeleri, teknik incelemeler ve sosyal programlar sayesinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör temsilcileri yalnızca fuarcılık sektörünün geleceğini tartışmakla kalmadı; İzmir'in tarihini, kültürünü ve yaşam tarzını da yakından tanıma fırsatı buldu.

Efes Antik Kenti'nden Agora'ya, Urla'dan Çeşme'ye, Kemeraltı'ndan Tarihi Asansör'e uzanan ziyaret programlarıyla kenti deneyimleyen katılımcılar, yeni iş bağlantıları ve iş birliği fırsatlarıyla ülkelerine dönerken, konferans da İzmir'in uluslararası fuarcılık dünyasındaki görünürlüğüne önemli katkı sağladı.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Ekonomi, Güncel, Kültür, İzmir, Son Dakika

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