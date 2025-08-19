Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri Toplantısı - Son Dakika
Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri Toplantısı

19.08.2025 17:01
Starmer, Ukrayna için güvenlik garantileri ve barış planlarını görüşmek üzere toplantı yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın eş başkanlığını yaptığı, Ukrayna konusunda düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından yapılan açıklamada, askeri yetkililerin ilerleyen günlerde ABD'de mevkidaşlarıyla bir araya gelerek Ukrayna için güvenlik garantileri planlarını görüşeceği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer'ın, dün Washington'da Ukrayna'ya ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili bilgi vermek üzere 30'dan fazla uluslararası liderin katıldığı çevrim içi "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına eş başkanlık yaptığı belirtildi.

Starmer'ın, Washington'daki yapıcı geçen toplantıyı değerlendirerek sözlerine başladığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna için adil ve kalıcı barışın sağlanması konusunda gerçek birlik duygusunun ve ortak hedefin var olduğunun açık olduğunu söylediği aktarıldı.

Açıklamada, "Başbakan Starmer, Gönüllüler Koalisyonu planlama ekiplerinin ilerleyen günlerde ABD'li mevkidaşlarıyla bir araya gelerek, sağlam güvenlik garantileri sunma planlarını daha da güçlendireceklerini ve çatışmaların sona ermesi halinde bir güvence gücünün konuşlandırılmasına hazırlanacaklarını belirtti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, liderlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ciddi adımlar atmaya hazır olduğunu gösterene kadar yaptırımlar dahil nasıl daha fazla baskı yapılabileceklerini ele aldıkları aktarıldı.

Diğer yandan, ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, ABD'deki mevkidaşlarıyla güvenlik garantileri konusunda görüşmelerde bulunmak üzere bugün Washington'a gidecek.

Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında dün yapılan toplantıya, Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Rutte, Beyaz Saray'daki toplantıda, Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını aktararak, son aylarda Starmer ve Macron'un liderliğinde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını söylemişti.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

