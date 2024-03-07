Ulaştırma Bakanı: Adana\'daki metro hattı uzatılacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana'daki metro hattının istenen işlevi taşımadığını belirterek, "Hattın daha işlevsel hale getirilebilmesi için üniversiteye ve stadyuma kadar uzatılacak olan bir hafif raylı sistem hattını beraberce değerlendirdik." dedi.

Uraloğlu, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından Adana Toroslar Federasyonuna ziyarette bulunan Uraloğlu, Başkan Cenap Erol ile bir araya geldi.

Erol, ziyarette Uraloğlu'na Çukurova yöresinde bulunan sikkelerin büyük boy temsillerini barındıran tablo hediye etti.

Uraloğlu, sonrasında Mersin'de mitinge katılmak için Adana Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesi

Programının devamında Uraloğlu, Yüreğir ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nde, Yüreğir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, görüşmenin ardından gazetecilere, kentin ulaşım alanındaki eksikliklerini değerlendirdiklerini ve Adana'da neler yapılabileceğini konuştuklarını söyledi.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Orada önümüzde bir engel yok. İnşallah 2027'de bu projeyi bitirerek hizmete açmayı düşünüyoruz. Proje buradan devam edecek, Gaziantep'ten Şanlıurfa, oradan Ovaköy, oradan Irak üzerinden Fav Limanı'na gidecek olan bir projeyi konuşuyoruz. Aynı zamanda da otoyolun aynı şekilde devam edeceğini, bunu planladığımızı söylemek isterim. Bu projede özellikle Adana ile Adana OSB arasında bir banliyö??????? hattının çalıştırılabilmesiyle ilgili değerlendirme yaptık. Bunun mümkün olabileceğini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah beraberce konuşacağız, değerlendireceğiz. Bunun örnekleri de var."

Hafif raylı sistem

Uraloğlu, Adana'daki metro hattının istenen işlevi taşımadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hattın daha işlevsel hale getirilebilmesi için üniversiteye ve stadyuma kadar uzatılacak olan bir hafif raylı sistem hattını beraberce değerlendirdik. Karayollarımız tarafından yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de bir hat bağlayıp metronun her iki tarafına bağlantı yaparsak Adana'yı bir ringle çevirmiş oluruz. Burada zaten belli bir aşamaya gelinmiş durumda. İnşallah burada Büyükşehir Belediyesi ile gerekli işbirliğini yaparak bunu da yürütelim istiyoruz."

Adana Güney Çevre Yolu Projesi'ndeki sürece değinen Uraloğlu, "Burada maalesef kamulaştırma problemlerinden dolayı çok istediğimiz aşamaya gelemedik ama artık şehrin şiddetle buna ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Kamulaştırmada yüzde 70 seviyelerine geldik, yakın takibe de aldık. Önümüzdeki süreçte kamulaştırmayı hızlıca bitirip bir an önce bu çevre yolunu Adana'mıza kazandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, kentte ayrıca iki etaplı yol projesinin planlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Irak'tan gelecek Kalkınma Yolu'nu da düşündüğümüzde Adana'daki mevcut otoyol, halihazırda bile kapasitesini doldurma seviyesine geldi. İlk etapta bir çevre yolu ikinci etapta da Pozantı'ya bağlanacak bir otoyol için 1/25000'lik haritalarda Karayollarındaki arkadaşlarımızla bir çalışma başlatıyoruz. En azından geleceği planlayıp ona göre şehrimizi geliştirmemiz gerekir. Birinci etapta kuzey çevre yolu, ikinci etapta da mutlaka bunu ikinci bir otoyol olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz."