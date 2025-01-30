Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Kadınların Ulaşım Sektöründe İstihdamını Artıracağız

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Bankası 'Ulaşımda Kadınlar Ağı Konferansı'na katıldı. Uraloğlu, yaptığı konuşmada "Uzun yıllar boyunca ulaşım ve lojistik sektörü meslek olarak daha çok erkeklerin egemen olduğu bir alan olarak görüldü. Bu etkinlikte, kadınların özellikle taşımacılık ve lojistik alanlarında istihdamını artırmak için sektör kuruluşlarıyla birlikte çalışma kararı aldık" dedi.

Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen Dünya Bankası 'Ulaşımda Kadınlar Ağı Konferansı', Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yerli ve yabancı sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Asya Kalkınma Bankası (ADB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Alman Kalkınma Ajansı (GIZ), Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) ve Dünya Bankası Grubu iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, ulaşım sektöründe eşitlik ve kadınların güçlenmesi hedeflendi.

'DİL, DÜŞÜNCELERİMİZİ ŞEKİLLENDİRİR'

Bakan Uraloğlu, cinsiyet eşitliğinin önemini vurgulayarak, "Uzun yıllar boyunca ulaşım ve lojistik sektörü meslek olarak daha çok erkeklerin egemen olduğu bir alan olarak görüldü. Ama artık çok iyi biliyoruz ki mesleklerin cinsiyeti yoktur. Hatta, bu bağlamda, son yıllarda kadınların iş hayatındaki konumunu güçlendirmek adına önemli adımlar atılmaktadır. Örneğin eskiden sıklıkla kullanılan 'iş adamı' ve 'bilim adamı' gibi ifadeler yerini, daha kapsayıcı 'iş insanı' ve 'bilim insanı' gibi terimlere bırakmıştır. Bu küçük gibi görünen değişiklik, aslında büyük bir anlam ifade etmektedir. Çünkü dil, düşüncelerimizi şekillendirir. Bu nedenle, dilde yapılan bu dönüşüm, kadınların iş dünyasındaki varlığını görünür kılmak ve eşitlik algısını güçlendirmek adına atılmış önemli bir adımdır. Maalesef özellikle ulaşım gibi geleneksel olarak erkeklere atfedilen sektörlerde temsilleri yetersiz kalmıştır. Bu durum hem kadınların potansiyelini sınırlamakta hem de sektörün gelişimini engellemektedir. Bu noktada kadınların ulaşım sektöründeki rolünü artırmayı, sektörde eşitlikçi bir çalışma ortamı oluşturmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen bu ağ; yalnızca sektörümüzün değil, toplumlarımızın da daha kapsayıcı bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

'YAKLAŞIK 200 KADIN ÖĞRENCİYE STAJ İMKANI SAĞLADIK'

Kadın şoförlerin yaygınlaştığına dikkat çeken Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sektörümüzde cinsiyet eşitliği sağlamak için somut adımlar atıyoruz. Özelikle Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz mali iş birliği kapsamında hayata geçirdiğimiz Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı projelerinde, toplumsal eşitliği sağlamayı temel bir öncelik olarak ele aldık. Dünya bankası destekli Türkiye raylı lojistik iyileştirme projesi kapsamında, üniversite son sınıf öğrencisi kadınlara yönelik staj programları geliştirdik. 2020 yılında yalnızca 20 kişilik bir hedefle başlatılan bu program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 200 kadın öğrenciye staj imkanı sağladık. Ayrıca, Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçireceğimiz Geliştirilmiş Staj Programı ile kadınlara teknik roller ve liderlik pozisyonları için daha fazla fırsat sunmayı da hedefliyoruz. Bu etkinlikte, kadınların özellikle taşımacılık ve lojistik alanlarında istihdamını artırmak için sektör kuruluşlarıyla birlikte çalışma kararı aldık. Artık kadın şoförler, birer istisna değil, sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldi" ifadelerini kullandı.

'TIR PARKI İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN YENİ BİR PROJE PLANLANIYOR'

Uraloğlu, "Ulaşım alanında kadınlara eşit fırsatlar sunacak, çalışma şartlarını iyileştirecek ve mesleki gelişimlerini destekleyeceğiz. Zaten Bakanlık olarak sürücülerimizin gerek yurt içi gerekse uluslararası taşımalarında güvenli bir şekilde park edebilecekleri, dinlenebilecekleri daha fazla TIR Parkı ihtiyacını karşılamak için yeni bir Avrupa Birliği projesine başlamayı planlıyoruz. Proje sayesinde ana ulaşım aksları üzerinde, uluslararası standartlarda kurulacak yeni park alanlarımız, sürücülerin tamir, bakım gibi ihtiyaçlarını karşılarken akıllı ulaşım sistemleri ile donatılarak, sınır kapıları ile de entegre çalışabilecek. Projenin en önemli hedeflerinden birisi de emniyetli ve güvenli TIR parkları oluşturarak, sürücülerin özellikle de kadın sürücülerin bu alanda istihdamını kolaylaştırmak. Aynı şekilde Denizcilik sektöründe de kadınların daha fazla yer alması için çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün, zabitan sınıfında bin 803, tayfa sınıfında ise 4 bin 293 kişi olmak üzere toplam 6 bin 096 kadın gemi insanımız aktif olarak görev yapıyor. Bu sayıları arttırmak için denizcilik sektörümüzün önde gelen firmalarından 15 tanesi ile 'Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Protokolü' imzaladık" şeklinde konuştu.