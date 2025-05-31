Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek - Son Dakika
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Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
31.05.2025 19:29
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında yeni bir demir yolu hattı yapmayı düşündüklerini söyledi. Bakan Uraoğlu, saatte 350 kilometre hızla gidecek süper hızlı trenle Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 80 dakikaya düşeceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı'na katıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı'nda konuştu.

URALOĞLU'NDAN "KALKINMA YOLU PROJESİ" AÇIKLAMASI

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuşla; 67 ülkeye ve 1,5 milyar insana ulaşan merkezi bir konumda olduğunu belirterek, Uzak Doğu'dan gelen yüklerin Londra'ya Süveyş Kanalı'ndan 35 günde, Ümit Burnu rotasından yaklaşık 45 günde, Orta Koridor'dan ise 18 günde gittiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, yapımı planlanan Kalkınma Yolu Projesi ile söz konusu sürenin 25 gün süreceğini belirterek Türkiye'nin stratejik konumunun önemini vurguladı.

"FAV LİMANI'NIN İLK FAZI BU SENE DEVREDE"

Kalkınma Yolu Koridoru'nun Basra Körfezi'nden başlayıp 1200 kilometrelik demir yolu ve kara yoluyla beraber Ovaköy'e kadar geleceğini söyleyen Uraloğlu, koridorun Türkiye kesiminde Kapıkule'ye kadar giden kesiminde büyük bir bölümünün inşa edildiğini belirtti. Uraloğlu, "Irak tarafında FAV Limanı'nın ilk fazı bu sene devreye alınıyor" açıklamasında bulundu.

"DİLUCU-KARS HATTI'NIN İHALESİ YAPILDI"

Türkiye için önem arz eden Orta Koridor hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun bu koridoru destekleyeceğini ifade etti. Uraloğlu, Zengezur Koridoru kapsamında Dilucu- Kars arasındaki demir yolu hattının ihalesini yaptıklarını belirtti. Uraloğlu ayrıca, Türkiye'nin 3 Deniz Girişimi'ne de stratejik ortak olduğunu anımsatarak, "Kapıkule'den sonra yüklerin karayoluyla dağıtılmasını öngören bir girişim. Buna da ortak olduk ve bizim ülkemizin ticaretini geliştirecektir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Ankara-İstanbul arasında yeni bir demir yolu hattı düşündüklerini belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı trenin saatte 350 kilometre hızla gideceğini ve seyahat süresinin ise 80 dakika süreceğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek - Son Dakika

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