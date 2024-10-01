Ülkeler Lübnan\'dan Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

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(ANKARA) - İsrail'in Lübnan'a kara harekatı düzenlemesinin ardından pek çok ülke, vatandaşları için tahliye çalışmalarına başladı. İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarının tahliyesi için uçak kiralarken; Fransa, donanmasına ait bir gemiyi Akdeniz'de hazır bekletecek. Kanada, Lübnan'daki vatandaşları için üç gün boyunca ticari uçuşlarda 800 koltuk ayırdığını belirtirken, Bulgaristan ise özel bir jetle, 89 vatandaşını Lübnan'dan tahliye etti.

İsrail'in dün gece Lübnan'ın güneyine "sınırlı" bir kara harekatı düzenlemesinin ardından, dünyanın dört bir yanından ülkeler, vatandaşlarını tahliye etmek için acil durum planları yapmaya başladı. Birçok ülke, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri konusunda uyarıda bulunurken; bazı ülkeler için vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi için hazırlık yaptı.

İngiltere, Lübnan'daki vatandaşları için uçak kiraladı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İngiltere, Lübnan'ı terk etmek isteyen İngiliz vatandaşlarına yardımcı olmak üzere bir uçak kiralıyor. İsrail Lübnan'da Hizbullah'a karşı sınırlı bir kara operasyonu başlatırken, İngiltere, çarşamba günü Beyrut Refik Hariri uluslararası havaalanından kalkacak bir uçak ayarladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'nin yaptığı paylaşımda, "İngiliz vatandaşları, eşleri, partnerleri ve 18 yaşından küçük çocukları bu uçuştan faydalanabilecek ve hassas durumda olanlara öncelik verilecek" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan'daki durumu "istikrarsız" ve "hızla kötüleşme potansiyeline sahip" olarak tanımladı. Lammy konuya ilişkin şunları söyledi:

"Lübnan'daki durum istikrarsız ve hızla kötüleşme potansiyeline sahip. Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bu nedenle İngiltere, ülkeyi terk etmek isteyenlere yardımcı olmak üzere bir uçak kiralıyor. Daha fazla tahliye garanti edilemeyebileceğinden, şimdi ayrılmanız hayati önem taşımaktadır."

Fransa, "olası bir tahliye" durumunda donanmasına ait gemiyi Akdeniz'de konuşlandıracak

Vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısında bulunan Fransa, donanmasına ait bir gemiyi Lübnan yakınlarında konuşlandıracak. Fransız donanmasına ait bir gemi dün Fransa'dan ayrılacak vatandaşlarının tahliyesi için tedbir amacıyla Lübnan kıyılarına doğru yola çıktı. Ordu yetkililerine göre, geminin Toulon limanından Doğu Akdeniz'deki bölgeye ulaşması "5 ila 6 gün" sürecek. Geminin, aynı zamanda Lübnan'da bulunan yaklaşık 20 bin Fransız vatandaşlarının tahliyesinin gerekli olması halinde konuşlandırılmaya hazır helikopterler ve birçok mühimmatla donatıldığı belirtildi.

Fransız ordu sözcüsü, yaptığı açıklamada, Lübnan'da yabancı uyrukluların Lübnan'dan tahliye edilmesine karar verilmesi halinde pozisyon alacağını söyledi. Fransa'nın bölgede bir savaş gemisi ve Fransa'nın güneyindeki Toulon kentinde bölgeye ulaşması birkaç gün sürecek bir helikopter gemisi bulunuyor.

ABD de Amerikalıların Lübnan'dan tahliyesi de dahil olmak üzere Kıbrıs'a pek çok ilave asker konuşlandırılmasını emretti.

Almanya elçilik personelini tahliye etti

Almanya elçilik personelini tahliye etti ve diğerleri vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı. Almanya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, Almanya'nın gerekli olmayan personeli, büyükelçilik çalışanlarının ailelerini ve tıbbi açıdan hassas durumda olan Alman vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye ettiği ve ayrılmaya çalışan diğerlerine de destek olacağı belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki Almanların hala açık olan havaalanları üzerinden ticari uçuşlarla ülkeyi terk edebileceklerini bildirdi.

Kanada, vatandaşları için üç gün boyunca ticari uçuşlarda 800 koltuk ayırdı

Kanada, vatandaşları için önümüzdeki üç gün boyunca ticari uçuşlarda 800 koltuk ayırdığını ve bir sonraki uçuşun çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Yaklaşık 45 bin Kanadalının şu anda Lübnan'da bulunduğu bildirildi. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly sosyal medya üzerinden, "Lübnan'da Kanada vatandaşıysanız, şimdi ayrılmalısınız. Eğer size bir koltuk teklif edilirse, hemen kabul edin" açıklamasında bulundu.

Avusturya ile Kanada, vatandaşlarının tahliyesi için ortaklaşa ticari gemi kiralayabilir

Avustralya, Lübnan'daki tahmini 15 bin vatandaşına Beyrut havaalanı açık kaldığı sürece ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Toronto Star gazetesinin haberinde, daha önce Kanada'nın, her gün bin kişinin taşınması için ticari bir gemi kiralanması için Avustralya ile iş birliği yapacağı öne sürüldü.

Bulgaristan, 89 vatandaşını Lübnan'dan tahliye etti

Bulgaristan hükümetine ait bir jet, Lübnan'dan tahliye edilen 89 vatandaşıyla birlikte Sofya'ya döndü. Gelenleri Sofya havaalanında karşılayan Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavchev, hükümetin gelecekteki tahliyeler için tüm seçenekleri tartıştığını söyledi. Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Shekerletova da Lübnan'da yaşayan yaklaşık 400 Bulgar'dan 160'ı tahliye edilmek istediklerini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Lübnan'ı terk etmeye ve ülkeye seyahat etmekten kaçınmaya çağırırken yardıma ihtiyaç duyulması halinde bir fırkateynin hazır bekletildiği bildirildi.

İtalya, askerlerinin güvenliği konusunda İsrail'den güvence istedi

İtalya'nın Beyrut'taki büyükelçiliğindeki diplomatik personeli azalttığını ve güvenlik personelini güçlendirdiğini söyledi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, vatandaşlarına defalarca ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunurken, bölgedeki barışı koruma operasyonlarında görev yapan İtalyan askerlerinin güvenliği konusunda İsrail'den güvence istedi.

Portekiz hükümeti, vatandaşlarının tahliyesi için plan yapıyor

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat edilmemesini tavsiye etti. Montenegro, hükümetin AB'deki ortak ülkelerle iş birliği içinde orada yaşayan Portekiz vatandaşlarını tahliye etmek için bir planı olduğunu söyledi.

Türkiye ve Kıbrıs, on binlerce kişiye sığınma imkanı sunacak ülkeler olarak görülüyor

Batılı ülkeler Lübnan'da geniş çaplı bir savaşın patlak vermesi halinde vatandaşlarını güvenli bir şekilde Lübnan'dan nasıl çıkaracakları konusunda seçeneklerini değerlendirirken, Kıbrıs ve muhtemelen Türkiye on binlerce kişiye sığınma imkanı sunacak ülkeler olarak görülüyor.

Batılı ülkelerin vatandaşlarını tahliye etmek üzere düzenlemeler ya da acil durum planlarında, "Ortadoğu'ya en yakın AB üyesi olan Kıbrıs'ın, 2006 yılında Hizbullah-İsrail savaşından kaçan yaklaşık 60 bin kişiyi tahliye etmiş olması nedeniyle tahliyelerin ana merkezi olacağı ve bölgede yer alan Türkiye'nin de bu konuda imkanlar sunduğu" belirtildi.