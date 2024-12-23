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Ulusal Yağış Uyarısı

Ulusal Yağış Uyarısı

Meteoroloji, yurt genelinde yağış, buzlanma ve rüzgar için dikkatli olunmasını istedi.

23.12.2024 09:16
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışların; Antalya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın batısı Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

MGM, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Öte yandan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz'de 3-5 derece artacağı tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don ile çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 8, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 13, en düşük 6; İzmir'de en yüksek 15, en düşük 8 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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