Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda başladı. Yarışmaya 23 farklı ülkeden 720 dansçı katılıyor.

08.07.2024 16:11  Güncelleme: 17:18
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 36'ncısı düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması", geleneksel kortej yürüyüşünün ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki dans gösterileriyle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarının yanı sıra sponsor kuruluşlar da Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na destek veriyor...

23 farklı ülkeden 720 misafir dansçı

Yarışmaya Bolivya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Kazakistan, Kolombiya, Kosova, Letonya, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Tayland, Türkmenistan ve Uruguay'ın da aralarında olduğu 23 farklı ülkeden 720 misafir dansçı katılıyor. 27 yerel halk dansları topluluğu da bir hafta boyunca kentin dört bir yanında Bursalılarla buluşacak. Yarışmanın birincisi 5 bin euro, ikincisi 3 bin euro, üçüncüsü ise 2 bin euro ödülün sahibi olacak. Mansiyon ödülüne layık görülecek iki ülke ekibi ise bin euro'luk para ödülü alacak. Koordinatörlüğü'nü Şinasi Pala'nın yaptığı yarışmanın jürisi Ahmet Turan Demirbağ, Abdürrahim Karademir, Andrea Vincze, Arman Nurmakhamatuly, Emil Pavlov, Ilkka Köngas, Nino Lauretta ve Özlem Kadirağa'dan oluşuyor.

Barış mesajı verildi

Atatürk Caddesi'ndeki heykel önünde mehter takımının gösterisiyle başlayan yarışma coşkusu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve beraberindekiler tarafından gökyüzüne güvercin uçurulup dünyaya barış mesajı verildi. Atatürk Heykeli'nden başlayan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne olurken, Bursalılar da misafir dansçılara ilgi gösterdi. Kortej yürüyüşünün ardından program, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda devam etti. Programda, 23 farklı ülkeden gelen tüm dansçılar sahneye çağrılarak Bursalıları selamladı.

Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yıldız, 1962 yılında Halk Dansları Festivali olarak başlayan etkinliğin 1987 yılında Karagöz Halk Dansları Yarışması disiplininde devam ettiğini hatırlattı. Yıldız, şöyle konuştu:

"62. Uluslararası Bursa Festivali'nin ülkemizin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu görüyoruz. Sürekli büyüyen ama asla yaşlanmayan Uluslararası Bursa Festivali hepimizin gurur kaynağıdır ve her yıl büyüyerek devam etmektedir. Bursa, tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası, farklı kültürleri bir araya getiren ulu şehirdir. Bu topraklarda şekillenen hoşgörü ve kardeşlik kültürü, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir mirastır. Altın Karagöz de bu bağın bir parçası olarak 36 yıldır değerini yaşatmakta ve gelecek nesillere aktarmaktadır. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması her yıl Bursa'nın kültürel mirasını, tarihini, estetik zenginliğini, dansın büyüleyici dünyasıyla harmanlayan eşsiz bir organizasyondur.

Bu yıl da dünyanın dört bir tarafından dansçıları ağırlıyoruz. Renkli kostümleri, ritmik adımları ve duygu dolu melodileri tarihi sokaklarımızı festival haline dönüştürecektir. Hep birlikte barışın ve kardeşliğin dansını izlerken bir arada yaşamanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Altın Karagöz'ün ışıltısı, barışın ve kardeşliğin ışığını her daim parlatsın."

Kaynak: ANKA

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