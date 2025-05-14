Uluslararası spor festivali Sporfest 2025 başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası spor festivali Sporfest 2025 başladı

Uluslararası spor festivali Sporfest 2025 başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin uluslararası spor festivali Sporfest 2025'in açılış töreni yapıldı.

14.05.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin uluslararası spor festivali Sporfest 2025'in açılış töreni yapıldı.

Gülhane Külliyesi'ndeki festivalin açılışı öncesinde Rektör Kemalettin Aydın ve öğrencilerin katılımıyla, mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte Türk bayraklarının yanı sıra Filistin bayrağı da açıldı.

Festivalin açılışında konuşan Kemalettin Aydın, etkinliğin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını vurgulayarak, "Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yapmış olduğu ve altıncısını kutladığımız Sporfest, sadece bir spor etkinliği değil. Burada aynı zamanda dostlukların pekiştiği, yeteneklerimizi yarıştırdığımız ve üniversitede olması gereken tüm özellikleri birbirimizle paylaştığımız bir spor kültür festivalinde beraberiz." diye konuştu.

Etkinliğin uluslararası niteliğine de değinen Aydın, "Bugün aramızda Özbekistan Semerkant ve Buhara tıp fakülteleri, Suriye Çobanbey Tıp Fakültesi öğrencileri, Somali, Kıbrıs ve Bangsamoro'dan misafirlerimiz var. Bu kardeşlerimizle orada açtığımız fakültemizde tıp öğrencileri yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin Abdülhamid Han tarafından 1903 yılında kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamı olduğunu hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kurtuluş Mücadelesi'nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarıyla vatan kıldığı bu topraklarda, 2015 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ecdada vefa gösterisiyle aslına uygun şekilde yeniden ihya ettiği bir kurumdur. Kurtuluş Savaşı'nda fikri ve fiili olarak mücadele eden gençlerin, Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk'le bütün tıbbiyelilerin yanında olduğunu söyleyen Hikmet'in evlatlarıdır. Çanakkale'de tüm sınıfını şehit vererek mezun vermeyen bir üniversitenin devamıdır."

Aydın, festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve basın mensuplarına teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.

Festivalin açılış programı halk oyunları gösterisi ve konserlerle devam etti. Sporfest 2025, 19 Mayıs'a kadar çeşitli spor müsabakaları ve kültürel etkinliklerle sürecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlik, Kültür, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası spor festivali Sporfest 2025 başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
08:57
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
08:44
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:37
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 21:09:45. #7.12#
SON DAKİKA: Uluslararası spor festivali Sporfest 2025 başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.