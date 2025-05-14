Uluslararası spor festivali Sporfest 2025 başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin uluslararası spor festivali Sporfest 2025'in açılış töreni yapıldı.

Gülhane Külliyesi'ndeki festivalin açılışı öncesinde Rektör Kemalettin Aydın ve öğrencilerin katılımıyla, mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte Türk bayraklarının yanı sıra Filistin bayrağı da açıldı.

Festivalin açılışında konuşan Kemalettin Aydın, etkinliğin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını vurgulayarak, "Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yapmış olduğu ve altıncısını kutladığımız Sporfest, sadece bir spor etkinliği değil. Burada aynı zamanda dostlukların pekiştiği, yeteneklerimizi yarıştırdığımız ve üniversitede olması gereken tüm özellikleri birbirimizle paylaştığımız bir spor kültür festivalinde beraberiz." diye konuştu.

Etkinliğin uluslararası niteliğine de değinen Aydın, "Bugün aramızda Özbekistan Semerkant ve Buhara tıp fakülteleri, Suriye Çobanbey Tıp Fakültesi öğrencileri, Somali, Kıbrıs ve Bangsamoro'dan misafirlerimiz var. Bu kardeşlerimizle orada açtığımız fakültemizde tıp öğrencileri yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin Abdülhamid Han tarafından 1903 yılında kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamı olduğunu hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kurtuluş Mücadelesi'nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarıyla vatan kıldığı bu topraklarda, 2015 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ecdada vefa gösterisiyle aslına uygun şekilde yeniden ihya ettiği bir kurumdur. Kurtuluş Savaşı'nda fikri ve fiili olarak mücadele eden gençlerin, Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk'le bütün tıbbiyelilerin yanında olduğunu söyleyen Hikmet'in evlatlarıdır. Çanakkale'de tüm sınıfını şehit vererek mezun vermeyen bir üniversitenin devamıdır."

Aydın, festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve basın mensuplarına teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.

Festivalin açılış programı halk oyunları gösterisi ve konserlerle devam etti. Sporfest 2025, 19 Mayıs'a kadar çeşitli spor müsabakaları ve kültürel etkinliklerle sürecek.