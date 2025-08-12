Uluslararası Topluluk'tan Gazze'ye Yardım Çağrısı - Son Dakika
Uluslararası Topluluk'tan Gazze'ye Yardım Çağrısı

12.08.2025 17:24
İngiltere, Kanada ve AB, Gazze'deki insani kriz için İsrail'den yardım engellerini kaldırmasını istedi.

İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği'nin (AB) de aralarında bulunduğu 27 ortak, Gazze'de yaşanan insani acıların hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaştığını bildirerek, İsrail hükümetine yardımların önündeki engelleri kaldırması çağrısı yaptı.

İngiltere, Kanada ve AB'nin de aralarında olduğu 27 ortak, Gazze'ye insani yardım ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) karşılaştığı kısıtlamalar konusunda ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de yaşanan insani acılar hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaştı. Kıtlık gözlerimizin önünde yaşanıyor. Açlığın durdurulması ve tersine çevrilmesi için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İnsani yardım alanının korunması ve yardımın asla siyasileştirilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, kısıtlayıcı yeni kayıt gereklilikleri nedeniyle, önemli uluslararası STK'lerin yakın zamanda işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmek zorunda kalabilecekleri, bunun da insani durumu daha da kötüleştirebileceği vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail hükümetini, tüm uluslararası STK'ların yardım sevkiyatlarına izin vermeye ve temel insani yardım aktörlerinin faaliyet göstermesinin önündeki engelleri kaldırmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası STK'ler ve insani yardım ortaklarının, güvenli ve geniş çaplı erişimini kolaylaştırmak için derhal, kalıcı ve somut adımlar atması gerektiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gıda, beslenme malzemeleri, barınak, yakıt, temiz su, ilaç ve tıbbi ekipman dahil Gazze'ye yardım akışını sağlamak için tüm geçişler ve güzergahlar kullanılmalı. Dağıtım bölgelerinde ölümcül güç kullanılmamalı ve siviller, insani yardım görevlileri ve sağlık çalışanları korunmalı. ABD, Katar ve Mısır'a ateşkes için gösterdikleri çaba ve barış arayışları için minnettarız. Savaşı sona erdirecek ateşkese, esirlerin serbest bırakılmasına ve yardımların Gazze'ye karadan engelsiz şekilde girmesine ihtiyacımız var."

Açıklamaya, Avustralya, Belçika, Kanada, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, Japonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'den oluşan 27 uluslararası ortak imza attı.

Kaynak: AA

