Özdağ: AK Parti Türkiye'yi kayyum ülkesi haline getirdi

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti iktidarının hukuk devleti ilkesini zedelediğini ifade ederek, "Muhalefet belediyelerine operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar ve kayyum atamaları sıradanlaştı. AK Parti, Türkiye'yi mutlak butlan ve kayyum ülkesi haline getirdi" dedi. Öte yandan, AK Parti'nin iktidarı kaybetme korkusuyla hareket ettiği değerlendirmesinde bulunan Özdağ, "AK Parti'nin metal yorgunluğuna değil, metal dağılmasına tabi olduğunu görüyoruz. Türk halkına refah, demokrasi ve parlak bir gelecek vaat edemeyen AK Parti çözülüyor, dağılıyor, parçalanıyor ve kaybediyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin "mutlak butlan ve kayyum ülkesi haline getirildiğini" ifade eden Özdağ, muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar ve kayyum uygulamalarının sıradanlaştığını kaydetti. Özdağ, "Hukuk ve yargı adalet üretmezse demokrasi yara alır, tasfiye olur. Seçilmişler atanmışlara tabi olursa milli irade yara alır. Yani adalet ve yargı yerine siyaset ve ticaret üretilir, demokrasi de yerini otokrasiye bırakır. Halkın iradesi yerine küçük bir azınlık otokrat grubun iradesi hakim olur, sarayın iradesi hakim olur. ve 24 yıllık AK Parti iktidarının butlan ve kayyum kararlarıyla Türkiye'yi getirdiği yer, ne yazık ki hukuk, adalet, milli irade ve demokrasinin ağır tehdit altında tahrip olduğu bir noktadır" dedi.

"AK PARTİ DÖRT PARÇAYA AYRILMIŞ DURUMDA"

AK Parti'nin toplumsal desteğini kaybettiğini ve iktidarını kaybetme korkusu yaşadığını belirten Özdağ, AK Parti'nin metal yorgunluğuna değil, metal dağılmasına tabi olduğunu görüyoruz. Türk halkına refah, demokrasi ve parlak bir gelecek vaat edemeyen AK Parti çözülüyor, dağılıyor, parçalanıyor ve kaybediyor. Evet, AK Parti'nin dört parçaya ayrıldığını görüyoruz" dedi.

İktidar partisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası döneme hazırlanan dört farklı grup bulunduğunu ileri süren Özdağ, bazı kesimlerin Bilal Erdoğan'ı, bazılarının ise Cumhurbaşkanı'nın damadını öne çıkardığını, bir başka grubun da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın parti liderliğine gelmesini istediğini iddia etti. Özdağ, şöyle devam etti:

"Biz Zafer Partisi olarak bütün kadrolarımızla, programlarımızla ve yol haritalarımızla Erdoğan sonrası Türkiye'ye hazırlanıyoruz, Erdoğan sonrası Türkiye için çalışıyoruz. Ancak görüyoruz ki AK Parti'nin de Erdoğan sonrası Türkiye için çalışan dört tane grup var. Garip değil mi? Hayır, hiç garip değil. Evet, AK Parti'de Erdoğan sonrasına hazırlanan dört grubun olduğunu görüyoruz. Erdoğan daha görevinin başındayken bu grupların temsilcileri veya sözcüleri ya da sözcüsü olmak isteyenler açık açık Erdoğan sonrasını konuşmaya başladılar. Bazıları Bilal Erdoğan'ın, Erdoğan'ın yerine gelmesini savunurken, bazıları da Erdoğan'ın damadının Erdoğan'ın yerine geçmesi gerektiğini savunuyor. Türkiye oğul ve damat arasına sıkışamaz diyenler, Hakan Fidan'ın Erdoğan sonrası AK Parti'nin başına gelmesi gerektiğini söylüyorlar. Dördüncü bir grup ise 'Bunlardan hiçbirisi olmaz, biraz bekleyelim, görelim' havasında."

Şimdi böyle bir ortamda seçimin ne zaman yapılacağı tartışılıyor. Seçim elbet yapılacak. Önemli olan, daha seçim tarihi belli olmadan kendi içinde dört parçaya ayrılmış ve Erdoğan sonrası hesabını yapan bir AK Parti gerçeğiyle Türk siyasetinin karşı karşıya olduğu hususudur."

"SEÇİMLERİN SONUCUNU MUTFAKTAKİ BUHRAN BELİRLEYECEK"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdağ, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının vatandaşın temel gündemi olmaya devam ettiğini söyledi.

Haziran 2023'te başlatılan dezenflasyon programının başarısız olduğunu savunan Özdağ, "Enflasyon canavarı dizginlenemedi. Çarşı pazar alev alev yanıyor. Gıda fiyatlarındaki artış sürüyor" dedi.

Temmuz ayında asgari ücret ve emekli maaşlarına artış yapılmamasını eleştiren Özdağ, milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin geçim sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Özdağ, "Seçimlerin sonucunu butlanlar değil, mutfaktaki buhran belirleyecek" diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MASKESİ ALTINDA PKK İLE MÜZAKERE YÜRÜTÜLÜYOR"

Özdağ, "Terörsüz Türkiye" söylemi altında PKK ile yeni bir müzakere süreci yürütüldüğünü ifade ederek, bu girişimlere karşı olduklarını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan'ın açıklamalarına atıfta bulunan Özdağ, şunları söyledi:

"Bu arada PKK elebaşı, narkoterörist ve katil Murat Karayılan bir açıklama yaptı ve dedi ki: 'Silah bırakacağız demedik, silahlı mücadele stratejisini değiştiriyoruz'. Evet, adeta Türk milletinin aklıyla alay ediyorlar. ve yine kimse çıkıp da 'MİT, PKK'nın silah bırakıp bırakmadığını rapor edecek ve ona göre yasal düzenleme yapacağız' falan demesin. Hele Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'PKK'nın tamamen silah bırakması gerçekçi değil' açıklaması da dikkate alınınca, PKK ile ikinci müzakere sürecinin fiilen sona ermek üzere olduğunu görüyoruz. Çünkü silah bırakmayı kabul etmeyen ve aslında Suriye'de dört tane PKK terör tugayı şeklinde bir yapı oluşturan PKK, açılım ile müzakereye devam etmek, terörsüz Türkiye adı altında Türkiye'yi teröre teslim etmektir. Biz terörle müzakere değil, terörle mücadele edeceğiz. Biz Türkiye'nin terör örgütüne teslim olmasını değil, Türkiye'nin terör örgütünü yok etmesini hedefleyen bir siyaseti temsil ediyoruz."

"CUMHUR İTTİFAKI İÇİNDE PARÇALANMA" İDDİASI

Bunun için geliştirilmiş Demir Güvercin eylem programımız, PKK'yı sadece Türkiye'de değil, bütün Orta Doğu'da nasıl ortadan kaldıracağımızın detaylı yol haritasını tespit etmiş durumda. Türk milleti, Türk devletinin PKK'ya teslim olmasını kabul etmiyor ve bu iradesini de sokakta, bu müzakereleri PKK'yla başlatan Cumhur İttifakı'na gayet net bir şekilde gösteriyor. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın içinde yine bir başka parçalanma olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde size bu parçalanmadan da bahsedeceğim. Bu parçalanma politika konusunda değil, politikanın hızı konusunda bir parçalanma; altını çizeyim."

POLİS İNTİHARLARINA DİKKATİ ÇEKTİ

Son dönemde polis intiharlarında artış yaşandığını öne süren Özdağ, ağır çalışma koşulları ve siyasi baskıların emniyet mensupları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savundu. Özdağ, "2026 yılında 43 polis intihar etti. Son 7 günde 7 polis intihar etti. Bu konuda hızlı araştırma ve soruşturmaların başlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU TEPKİSİ

Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılacağı yönündeki iddialara değinen Özdağ, okulun herhangi bir Türk yükseköğretim kurumuna bağlı olmadan açılmasına karşı olduklarını söyledi. Ümit Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye bir sömürge ülkesi değildir. Türk devletinin dışında İstanbul'u yeniden Konstantinopolis yapma çabası ve tarihi surlar içinde Vatikan modeli bir Ortodoks din devleti oluşturma girişimleri beyhude çabalardan ibarettir. Türk milleti böyle bir projeye izin vermeyecek, tarihe gömecektir. ve Bartolomeos da kim olduğunu gayet açık bir şekilde artık anlamalıdır. Fatih Kaymakamı'na bağlı bir din görevlisidir. Bunun ötesinde bir şey değildir."