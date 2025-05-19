Ümit Özdağ'dan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan 19 Mayıs Mesajı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Mayıs'ı Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla anarak kutladı.

19.05.2025 13:37
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(ANKARA) - Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ün Samsun'a çıkma sürecine değinerek, "Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da, silahlarıyla kendisini bekleyen askerler ile ordu kurmak için Samsun'a çıkacaktır. Türk milleti! Gelen Mustafa Kemal Paşa'dır, selam dur" açıklamasını yaptı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün 19 Mayıs. İstiklal Harbimizi fiilen başlatmak için ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün. Mustafa Kemal Paşa, 1917'de Osmanlı Devleti'nin de içinde olduğu ittifakın yenileceğini öngörmüştür. 20 Eylül 1917'de, Talat Paşa, Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi umumi üyelerine bir mektup yazarak, Almanya, Avusturya- Macaristan ile birlikte Osmanlı Devleti'nin de savaşı kaybettiğini; savaş sonunda, Anadolu'nun sefaletini, halkın açlık ve umutsuzluğunu, bürokrasinin çürümüşlüğünü ifade etmiştir.

Galip devletlerin Osmanlı topraklarına ilişkin planlarını gören Mustafa Kemal Paşa, 1917 sonbaharından itibaren, dünya harbinden sonra Anadolu'da başlayacak ikinci bir savaşın fikri hazırlıklarına başlamıştır. Türk süngüsü ile Türk milleti aynı hatta gelince, ordunun direnişinin yanında milletin direnişinin de başlayacağını, hatta ordu direnmese bile Türk milletinin direneceğini öngörmüştür. Gerçekten de Kilis halkı savaşmıştır. Antep, Gazi; Maraş, Kahraman; Urfa böyle Şanlı olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa, 1. Dünya Savaşı bitmeden Anadolu'da direnç noktaları oluşturmak üzere hazırlıklara başlamıştır. Mondros Mütarekesi sonrasında İskenderun'da İngiliz ordusunun sahile çıkmasına izin vermeyeceğini ifade edince Sadrazam tarafından görevden alınarak İstanbul'a çağrılmıştır. Adana'da milli mücadele için temaslar yapan Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa Garı'nda trenden inmiştir. Haydarpaşa Garı, yenilen ve işgal edilen imparatorluğun değişik bölgelerinden İstanbul'a gelen yenik bir ordunun subay ve askerleriyle dolu ve karmakarışıktır. Bir çavuş, Mustafa Kemal'i trenden inerken görür, tanır ve haykırır: 'Dikkat, gelen Mustafa Kemal Paşa'dır, selam dur!'

Tüm Haydarpaşa Garı, Cihan Harbi'nin bu kahraman ve meşhur komutanının ismini duyunca hazırola geçer. Mustafa Kemal 'dikkat' çeken çavuşun yanına yürür ve sorar, 'Nerede beraberdik?', 'Çanakkale'de'.

Mustafa Kemal, Çanakkale'den sonra çavuşa tekrar emir verir:

'Emir geçir, herkes köyüne, memleketine silahı ile gitsin, bir şekilde silahını götürsün'.

'Emir geçir' yüksek sesle değil, emri kulaktan kulağa ver demektir. Çavuş emri geçirir. Kısa bir süre içinde Haydarpaşa'daki askerler silahları ve cephaneleri ile birlikte evlerine ve köylerine doğru yola çıkarlar. 6 ay sonra Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da, silahlarıyla kendisini bekleyen askerler ile ordu kurmak için Samsun'a çıkacaktır. Türk milleti! Gelen Mustafa Kemal Paşa'dır, selam dur!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

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