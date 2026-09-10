UNICEF Venezuela'da depremde hasar gören su şebekesini La Guaira'da onaracak - Son Dakika
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UNICEF Venezuela'da depremde hasar gören su şebekesini La Guaira'da onaracak

UNICEF Venezuela\'da depremde hasar gören su şebekesini La Guaira\'da onaracak
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UNICEF, Venezuela'da haziran sonunda meydana gelen depremlerde hasar gören içme suyu şebekesinin onarımı için La Guaira eyaletinde su bakanlığıyla birlikte çalışacağını duyurdu. Ekimde başlaması planlanan projelerin 76.200'ü çocuk ve genç olmak üzere 250.000 bölge sakinine fayda sağlaması bekleniyor.

KARAKAS, 10 Eylül (Xinhua) -- BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Venezuela'da haziran ayı sonlarında art arda meydana gelen depremlerde hasar gören içme suyu şebekesinin onarılmasına destek olacağını duyurdu.

Venezuela'nın resmi haber ajansının çarşamba günü bildirdiğine göre UNICEF, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen La Guaira eyaletinde "temel altyapı" çalışmalarını Venezuela'nın su bakanlığıyla birlikte yürütecek.

Ajansa göre, ekimde başlaması planlanan projelerin yaklaşık 76.200'ü çocuk ve genç olmak üzere 250.000 bölge sakinine fayda sağlaması bekleniyor.

UNICEF'in Venezuela temsilcisi Manuel Rodriguez Pumarol, "Depremlerin yol açtığı yıkıcı hasarın ardından önceliğimiz, çocukların temiz suya erişimini sağlamak" ifadelerini kullandı.

UNICEF ayrıca şu ana kadar gerçekleştirdiği çalışmaların "5.079'u çocuk olmak üzere 16.661 kişinin temiz suya erişmesini sağladığını" bildirdi.

Açıklamada, "ulusal ve uluslararası ortaklara desteklerini sürdürmeleri, kaydedilen ilerlemenin pekiştirilmesine yardımcı olmaları ve etkilenen topluluklarda su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin yeniden sağlanmasını hızlandırmaları" çağrısında bulunuldu.

24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen depremler, çoğu La Guaira eyaletinde olmak üzere 6.000'den fazla can kaybına yol açarken, büyük bir su arıtma tesisi de dahil olmak üzere bölgesel altyapıda ciddi hasar meydana gelmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel UNICEF Venezuela'da depremde hasar gören su şebekesini La Guaira'da onaracak - Son Dakika

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