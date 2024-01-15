Ünlü futbolcuları dolandırdığı iddia edilen eski Denizbank şube müdürü hakkında karar verildi

GAYE ŞEYMA CAN

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 21 kişiyi "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ile 6 şüphelinin yargılandığı davada mahkeme Seçil Erzan'ın banka hesap hareketleri ile Semih Kaya ve Ali Yörük arasındaki banka hareketlerinin dökümünün istenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Ardan Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın avukatlarına da bir sonraki duruşmada müvekkillerini mahkemede hazır etmeleri için son kez süre verdi. Dava 8 Mart'a ertelendi.

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi Müdürü Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 şüphelinin yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen aranın ardından devam edildi.

FIRAT ÖZDEMİR: "ÖZEL BİR FON OLDUĞUNU VE KENDİSİNİN DE PARA KAZANACAĞINI SÖYLEDİ"

Semih Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi:

"2008 den beri müşterisiyim özel bankacılık müşterisiyim. Futbolcuların çoğunun hesabı bu bankadadır. 2022 Aralık ayının başında kendisi beni aradı. Büyükdere'ye tahin olduğunu söyleyerek şubeye davet etti. Burada bana bankanın özel bir fonu olduğunu bu fona sadece kendi müşterilerini sokmak istediğini bu şekilde kendisinin de para kazanacağını söyledi. Ödemelerin elden yapıldığını Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu gibi isimleri söyledi. Paranın halka arzlarda kullanıldığını söyledi.

TOPLAMDA 1 MİLYON 14 BİN DOLAR ZARARIM VAR: Toplamda 3 seferde olmak üzere 22 aralıkta 3 milyon 400 bin dolar 10 gün sonra bu parayı 4 milyona tamamlamamı söyledi, evime geldi parayı teslim ettim. Ocak başında bir ödeme yaptı. Ocak ayının sonunda 1 milyon 400 bin dolar daha ödeme yaptım. Toplamda 1 milyon 14 bin dolar zararım var.

SEÇİL ERZAN DEMEK DENİZ BANK DEMEKTİ: Seçil Erzan demek Deniz Bank demekti. Sadece Erzan'ın şahsına değil Denizbank'a güveniyorduk. Erzan benden borç istemişti ertesi gün geri verdi. Bunu güvenimi sağlamak için yaptığını düşünüyorum."

"TEFECİLER GELİYOR' DEDİLER, SAĞANAK YAĞMURDA BİZİ KAPI DIŞARI ETTİLER"

Seçil Erzan'ın annesinin bakıcısı şunları anlattı:

"7 Nisan akşamı beni kapı dışarı koydular orada Merve Hanım vardı, Tanın Bey vardı Hüseyin ve eşi vardı sesler yükseldi. Annesi, 'Napıyorsunuz benim evladıma' dedi. Ben bakıcı olduğum için annenin yanındaydım ama sesler yükseldi. Seçil Hanım tutuklandıktan sonra ertesi gün kapı dışarı ettiler bizi. Tefeciler geliyor dediler. Bizi o sağanak yağmurda hemen gönderdiler. Seçil Hanım'ı çok seviyorlardı bu işler patlayınca hepsi gittiler."

Seçil Erzan da tanık ifadelerinin ardından şöyle konuştu:

"YÜZÜMDE SİGARA SÖNDÜRMEYE KALKTILAR: Ben okuduklarımı gördükçe inanamıyorum, yüzümde sigara söndürmeye kalktılar. 8 martta Fırat'ın ofisinde buluştuk ben anlatmak istedim, 'ben yanlış yaptım size fon' dedim. 'Oturalım konuşalım' dedim. Ertesi gün kolumdan saat alındı. Verdim karşı koymadım. Bu hayatı yaşayabilmem için arkamda 10 tane korumam olmalıydı. Ben kurtarmaya çalışırken tefecilerin elinde kaldım. Gün sonunda herkes diyor ki 'Ben mağdurum' Bagajı açıp paraları alıyorlardı. O dönemde her şeye herkese tamam diyordum.

BEN BANKA ÇÖZER DİYE DÜŞÜNDÜM: Bankada çok döviz hareketi oldu. Ben Florya'da çok başarılıydım. En büyük motivasyonum işti. Levent'e geçince toplantılara giremedim geç kalıyordum. Hiçbir şeye bakamıyordum, telefonlar susmuyordu. Sabahın 5'inde Arda Turan arıyordu. O da ana parasını alamadı. Candaş'ı mağdur ettim buralara düşürdüm. Ben böyle birisi değildim. Ben iyi bir insandım herkes bana yardımcı olsun birlikte bulalım. Arsızlık olarak görmeyin ama annemin bana ihtiyacı var. Camları kapatın ama annemin yanında kalayım. Hiçbir yöneticimle kar ortaklığı yapmadım. Ben banka çözer diye düşündüm 'Bu paraları ödeyeceksiniz değil mi' dedim. Herkesin ne kadar para alıp verdiğini bildirmelerini istedim ben herkese borçlu çıktım. Nasıl ispat edeceğiz?"

SEÇİL ERZAN'IN BANKA HESAP HAREKETLERİ İSTENDİ

Mahkeme, Seçil Erzan'ın Denizbank'taki banka hesap hareketlerinin mahkemeye gönderilmesine, Seçil Erzan'ın kırık cep telefonu hakkında, varsa banka çalışanları ve yöneticileriyle yazışmalarıyla ilgili ek rapor alınmasına, sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ile Hüseyin Eligül'ün tüm bankalardaki hesap hareketlerinin Bankalar Birliği'nden sorulmasına karar verdi.

SEMİH KAYA İLE ALİ YÖRÜK ARASINDAKİ HESAP HAREKETLERİNİN DÖKÜMÜ İSTENDİ

Mahkeme heyeti, Sanık Ali Yörük ile tanık Semih Kaya arasındaki hesap hareketlerinin ve dekont asıllarının Denizbank'tan istenilmesine, Denizbank'a yazı yazılarak, Seçil Erzan ile aynı dönemde çalışan Fatin Seven'in kimlik bilgilerinin mahkemeye bildirilmesinin istenmesine ve yazıya cevap verildiğinde Fatin Seven'in tanık sıfatıyla zorla getirilmesi için yazı yazılmasına hükmetti.

ARDA TURAN VE MUSLERA İÇİN GELECEK DURUŞMA GELMEZLERSE ZORLA GETİRİLME ÇIKARILACAK

Mahkeme, tanıklar Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Okan Turan, Nilgün Arabacı ve Hakan Kıran'ın zorla getirilmelerine karar verirken, müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın avukatlarına, bir sonraki duruşmada müvekkillerini mahkemede hazır etmeleri için son kez süre verdi. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın önümüzdeki duruşmada da gelmedikleri takdirde haklarında zorla getirilme emri düzenlenmesine karar verildi.

Mahkeme, sanıklar Asiye Öztürk, Kerem Can, Atilla Yörük ve Nazlı Can hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Mahkeme sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluklarının devamına karar verdi. Dava 8 Mart tarihine ertelendi.