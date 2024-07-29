Ünlü Müzisyen Murat Göğebakan'ın Vefatının Üzerinden 10 Yıl Geçti - Son Dakika
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Ünlü Müzisyen Murat Göğebakan'ın Vefatının Üzerinden 10 Yıl Geçti

Murat Göğebakan, birçok ünlü şarkıya imza atan bir müzisyen olarak tanınıyordu. 10 Ekim 1968'de Adana'da doğan Göğebakan, müzik kariyerine İstanbul'da başladı ve ilk albümü olan 'Ben Sana Aşık Oldum' ile büyük bir çıkış yaptı. Müzik hayatı boyunca birçok başarılı albüm çıkaran Göğebakan, 2014 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

29.07.2024 11:28
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"Kalbim Yaralı", "Ben Sana Aşık Oldum Birtanem", "Vazgeçilmiyor" ve "Ay Yüzlüm" gibi şarkıların da arasında bulunduğu birçok esere imza atan ünlü müzisyen Murat Göğebakan'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti.

Hatice ve Hasan Göğebakan çiftinin ilk çocuğu olarak 10 Ekim 1968'de Adana'da dünyaya gelen Göğebakan, ailesinin yurt dışına gitmesi nedeniyle çocukluk yıllarını Adana ve Almanya arasında geçirdi.

Göğebakan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak akademisyenlik hayatına başladı. Bu yıllarda dergah eğitimi alan ve gitar dersleri veren sanatçı, 1995'e kadar Adana'da kaldı.

Müzik hayalini 1997'de gerçekleştirdi

Albüm yapmak için 1995'te Adana'dan İstanbul'a gelen sanatçı, ilk albümü "Ben Sana Aşık Oldum"u 1997'de çıkardı. Bu albüm ile büyük beğeni toplayan Göğebakan, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

Göğebakan, 1998'de "Sen Rahatına Bak", 1999'da "Tek Suçum Seni Sevmekmiş", 2000'de ise "Merhaba" albümlerini yayımladı.

Oğlu Bülent Göğebakan'ın annesi olan ilk eşi Senem Taş'tan ayrıldıktan sonra Sema Bekmez ile 2000'de dünya evine giren sanatçı, 11 yıl süren bir evlilik yaşadı.

Sanatçının, 2002'de dinleyiciyle buluşan ve ismiyle özdeşleşen "Ay Yüzlüm" albümü, MÜYAP'ın "En Çok Satan Albüm" ödülünü aldı.

Göğebakan, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konserler vermesinin yanı sıra aynı albümde bulunan "Vazgeçilmiyor" ve "Namus Belası" şarkıları da dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Ünlü sanatçı, ayrıca 2004'te "Yaralı", 2005'te "Sana Olan Aşkım Şahit", 2007'de "Sevgiliye", 2010'da "Aşıklar Yolu" ve 2012'de son albümü "Aşkın Gözyaşları" albümlerini Anadolu rock müziğine kazandırdı.

İnancıyla ve edilen dualarla müziğe devam etti

Kendi bestelerinin yanı sıra Cem Karaca, Barış Manço, Bora Ayanoğlu, Zülfü Livaneli, Ünol Büyükgönenç, Cengiz Kurtoğlu, Sinan Özen ve Ferdi Tayfur gibi isimlerin eserlerini de uyarlayan sanatçı, grip olduğu düşüncesiyle 2009 mayıs ayında gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrendi.

Sanatçı, 2010'da hastalığını kendi ifadesiyle "inancıyla ve edilen dualarla" yenerek, müzik kariyerine kaldığı yerden devam etti. Göğebakan, tedavisinin ardından "Aşıklar Yolu" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. 2012'de çıkardığı "Aşkın Gözyaşları" albümünün ilk klibini "Vurgunum", ikincisini ise "Unutulan" adlı çalışmalara çekti.

Ünlü sanatçı, hastalığının 2013'te yeniden nüksetmesi üzerine yeniden tedavi görmeye başladı. Tedavi süreçleri devam ederken Göğebakan, 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Uzun Adam" şarkısını besteledi.

Aynı yıl hastalığının ilerlemesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve 31 Temmuz'da 46 yaşında hayatını kaybetti. Göğebakan'ın cenazesi Fatih Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Adana'da Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

Anadolu rock camiasında "ağabey" lakabıyla anılan Murat Göğebakan, ayrıca kendisine "sevgi adamı" lakabını takmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünlü Müzisyen Murat Göğebakan'ın Vefatının Üzerinden 10 Yıl Geçti - Son Dakika

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