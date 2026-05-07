Ünlü Türk kuş gözlemcisi de Hantavirüs alarmı verilen gemideymiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü Türk kuş gözlemcisi de Hantavirüs alarmı verilen gemideymiş

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü Türk kuş gözlemcisi de Hantavirüs alarmı verilen gemideymiş
07.05.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü Türk kuş gözlemcisi de Hantavirüs alarmı verilen gemideymiş
Haber Videosu

Atlas Okyanusu’nda seyir halindeyken hantavirüs şüphesiyle gündeme gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği MV Hondius gemisinde 2 Türk yolcunun da bulunduğu ortaya çıktı. Türk kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu ile Melike Güner, gemiden paylaştıkları videoda gemideki son durumu aktardı. Yoğurtçuoğlu, "Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok. Hasta yok. Hastalarımızı tahliye ettik" dedi.

Atlas Okyanusu’nun güneyindeki Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye doğru seyreden Hollanda bandıralı MV Hondius isimli yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs paniği dünya gündemine oturdu. Gemide ortaya çıkan salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklandı.

150 yolcunun bulunduğu gemideki ölümler sonrası dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Gemide fenomen Ruhi Çenet’in yanı sıra Türk kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Emin Yoğurtçuoğlu ile Melike Güner’in de bulunduğu öğrenildi.

Ünlü Türk kuş gözlemcisi de Hantavirüs alarmı verilen gemideymiş

GEMİDEN VİDEO PAYLAŞTILAR

Yoğurtçuoğlu ile Güner, gemideki son durumu sosyal medya üzerinden paylaştıkları videoyla anlattı. Videoda konuşan Emin Yoğurtçuoğlu, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Melike'nin doğum günü. Ve şimdi gemideyiz. 6 Mayıs. Praia'dan yola çıkıyoruz. Kanarya Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok. Hasta yok. Hastalarımızı tahliye ettik. Sağ salim Hollanda'ya varmak üzere dönüyoruz.”

Ünlü Türk kuş gözlemcisi de Hantavirüs alarmı verilen gemideymiş

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

20 Mart’ta Arjantin’in Ushuaia kentinden hareket eden gemide ilk olarak bir yolcuda ateş, karın ağrısı, ishal ve baş ağrısı belirtileri görüldü. Hollandalı olduğu belirtilen 70 yaşındaki yolcu, St. Helena Adası’nda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aynı belirtileri gösteren eşinin Güney Afrika’ya tahliye edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Benzer şikayetleri bulunan bir başka Hollandalı yolcu ise gemide hayatını kaybetti.

69 yaşındaki Britanyalı bir yolcunun ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ünlü Türk kuş gözlemcisi de Hantavirüs alarmı verilen gemideymiş

GEMİDE TEDBİRLER ARTIRILDI

MV Hondius’un işletmecisi Oceanwide Expeditions, hantavirüs şüphesi taşıyan iki mürettebatın gemide acil müdahale amacıyla gözetim altında tutulduğunu duyurdu.

Öte yandan; Yeşil Burun Adaları’nın başkenti Praia'daki limanda MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinden, hantavirüs şüphesi taşıyan üç kişi tahliye edilerek Hollanda’da tedavi görmek üzere yola çıkarıldı.

Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Virüs; kemirgenlerin dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunmasıyla ya da kemirgen ısırıklarıyla insanlara geçebiliyor.

Ateş, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı ve mide-bağırsak sorunlarıyla kendini gösteren hantavirüs, bazı vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

3. Sayfa, Hollanda, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü Türk kuş gözlemcisi de Hantavirüs alarmı verilen gemideymiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Rapçi Mero Kur’an tilavetiyle mest etti Rapçi Mero Kur’an tilavetiyle mest etti
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere
Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum
Çirkinler’e operasyon 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Çirkinler'e operasyon! 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Aziz Yıldırım’ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım
Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce... Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce...
Çocuk mu suça sürüklenir Toplum mu çocuğu karanlığa iter Çocuk mu suça sürüklenir? Toplum mu çocuğu karanlığa iter?
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Gaziantep’te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada Gaziantep'te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada
Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

09:40
Tıvorlu İsmail’in zor anları Üstünü başını parçaladılar
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar
09:29
Aziz Yıldırım’dan bomba açıklamalar
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar
09:13
Mauro Icardi’ye özel veda
Mauro Icardi'ye özel veda
09:05
Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
08:44
Meteoroloji güzel haberi verdi Ama mutluluk kısa sürecek
Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek
08:39
ABD’ye en yakın müttefikinden darbe Dev operasyonu durduran rest
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
08:29
Pompada çifte değişim Benzine zam, otogaza indirim geldi
Pompada çifte değişim! Benzine zam, otogaza indirim geldi
08:28
İstanbul’da tepki çeken görüntü Genç kızı gizlice kayda aldı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
08:12
Suriye’de Hizbullah’a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
Suriye'de Hizbullah'a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
07:12
Kanun teklifi TBMM’den geçti 15 maddelik pakette 3 müjde var
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
06:58
Kayıp kişileri o mu yedi Dev timsahın midesinden 6 çift terlik çıktı
Kayıp kişileri o mu yedi? Dev timsahın midesinden 6 çift terlik çıktı
06:49
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya’ya doğru yola çıktı
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı
06:32
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın
06:18
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
02:54
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 09:52:34. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü Türk kuş gözlemcisi de Hantavirüs alarmı verilen gemideymiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.