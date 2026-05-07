Ünlü Türk kuş gözlemcisi de Hantavirüs alarmı verilen gemideymiş

Atlas Okyanusu’nun güneyindeki Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye doğru seyreden Hollanda bandıralı MV Hondius isimli yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs paniği dünya gündemine oturdu. Gemide ortaya çıkan salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklandı.

150 yolcunun bulunduğu gemideki ölümler sonrası dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Gemide fenomen Ruhi Çenet’in yanı sıra Türk kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Emin Yoğurtçuoğlu ile Melike Güner’in de bulunduğu öğrenildi.

GEMİDEN VİDEO PAYLAŞTILAR

Yoğurtçuoğlu ile Güner, gemideki son durumu sosyal medya üzerinden paylaştıkları videoyla anlattı. Videoda konuşan Emin Yoğurtçuoğlu, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Melike'nin doğum günü. Ve şimdi gemideyiz. 6 Mayıs. Praia'dan yola çıkıyoruz. Kanarya Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok. Hasta yok. Hastalarımızı tahliye ettik. Sağ salim Hollanda'ya varmak üzere dönüyoruz.”

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

20 Mart’ta Arjantin’in Ushuaia kentinden hareket eden gemide ilk olarak bir yolcuda ateş, karın ağrısı, ishal ve baş ağrısı belirtileri görüldü. Hollandalı olduğu belirtilen 70 yaşındaki yolcu, St. Helena Adası’nda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aynı belirtileri gösteren eşinin Güney Afrika’ya tahliye edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Benzer şikayetleri bulunan bir başka Hollandalı yolcu ise gemide hayatını kaybetti.

69 yaşındaki Britanyalı bir yolcunun ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GEMİDE TEDBİRLER ARTIRILDI

MV Hondius’un işletmecisi Oceanwide Expeditions, hantavirüs şüphesi taşıyan iki mürettebatın gemide acil müdahale amacıyla gözetim altında tutulduğunu duyurdu.

Öte yandan; Yeşil Burun Adaları’nın başkenti Praia'daki limanda MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinden, hantavirüs şüphesi taşıyan üç kişi tahliye edilerek Hollanda’da tedavi görmek üzere yola çıkarıldı.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Virüs; kemirgenlerin dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunmasıyla ya da kemirgen ısırıklarıyla insanlara geçebiliyor.

Ateş, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı ve mide-bağırsak sorunlarıyla kendini gösteren hantavirüs, bazı vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.