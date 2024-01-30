UNRWA Çalışanlarının Saldırılara Karıştığı İddiaları Ciddiye Alınıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 7 Ekim 2023 saldırılarına Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının da dahil olduğuna yönelik iddiaların "ciddi" olduğunu ancak "az sayıda kişinin" eylemlerinden ötürü bütün kurumun çalışmalarına gölge düşürülmemesi gerektiğini söyledi.

Kirby, gazetecilere verdiği demeçte, İsrail'in, UNRWA çalışanları konusundaki iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrailli yetkililerin, 13 UNRWA personelinin saldırılara karıştığına ilişkin iddialarına dair Kirby, "Bunlar yüzde olarak Gazze'de bulunan 13 bin kişi arasında küçük bir sayı olmasına rağmen ciddi iddialar." ifadesini kullandı.

Kirby, "Az sayıda kişinin olası kötü eylemleri nedeniyle" bütün kurumun çalışmalarına gölge düşürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Söz konusu çalışanlara yönelik iddiaların ciddiyetini göz ardı etmiyorum ve daha fazlasının olup olmadığına dair soruşturma bize daha fazla bilgi verecek." diye konuştu.

Ajansın soruşturmasını takip ettiklerini anlatan Kirby, UNRWA'ya katkılarını sürdürüp sürdürmemeyi değerlendireceklerini kaydetti.

Kirby, "(Ajansın) Bağışlara çok ama çok bağımlı olduğunun farkındayız ve ABD, uzun yıllardan bu yana önde gelen bağışçılardan olmuştur. Soruşturmanın sonuçlarına kadar UNRWA'ya olan katkılarımızı askıya aldık." diyerek, soruşturmanın güvenilir, şeffaf, kapsamlı ve zamanlı olması gerektiğinin altını çizdi.

ABD'nin aralarında olduğu çok sayıda ülke, 1949'da kurulan UNRWA'ya sağlanan fonları askıya alırken, UNRWA'nın Genel Komiseri Philippe Lazzarini 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in iddialarının ardından "birkaç" çalışanın işten çıkarıldığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Buna karşın pek çok ülke ve uluslararası kuruluş, UNRWA'ya yapılan yardımların kesilmesinden endişe duyduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugün BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına temel katkıda bulunan üye ülke temsilcilileriyle bir araya geleceği açıklandı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.