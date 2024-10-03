Ürdün: Kimsenin Savaş Alanı Olmayacak - Son Dakika
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Ürdün: Kimsenin Savaş Alanı Olmayacak

Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını görüşerek ateşkes çağrısı yaptı.

03.10.2024 22:46
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, telefonda Japon mevkidaşı Takeshi Iwaya ve Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile İsrail'in Lübnan'a saldırılarını görüştü ve ülkesinin "kimsenin savaş alanı olmayacağını" söyledi

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'daki gerilimin tehlikeli şekilde tırmanması ve bu durum bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden "kapsamlı bölgesel bir savaşa" dönüşmeden gerilimi sona erdirmenin önemi değerlendirildi.

İki bakan, "Lübnan'da derhal ateşkes sağlanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini" vurgularken, Gazze'de de acil ve kalıcı ateşkesi sağlayacak bir takas anlaşmasına desteklerini teyit etti.

Safedi'den Lübnan Başbakanı Mikati'nin girişimine destek çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle uyumlu, Lübnan'da ateşkes sağlandıktan sonra BMGK'nin 1701 sayılı kararını uygulamayı teyit eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin girişimini destekleme çağrısında bulundu.

"Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasının, bölgedeki gerilimin durdurulmasına yönelik ilk adım olacağı" değerlendirmesinde bulunan Safedi, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin de durdurulması gerektiğini vurguladı.

Safedi, "Ürdün'ün güvenliğine, istikrarına ve halkının güvenliğine yönelik her türlü tehdide tüm imkanlarıyla karşı koyacağını ve kimsenin savaş alanı olmayacağını" söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları uluslararası barış ve güvenlik için "felaket boyutunda sonuçlar" doğurabilir

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ayrıca Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini belirterek, bu saldırıların devam etmesinin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için "felaket boyutunda sonuçlar" doğuracağı uyarısında bulundu.

Görüşmede, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının, işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimi tırmandıran yasa dışı eylemlerinin, bölgeyi kapsamlı bölgesel bir savaşa doğru sürüklediği vurgulandı.

Ürdün ve Mısır'ın, Lübnan'ın güvenliği, egemenliği ve halkının güvenliğinin yanında yer aldığı teyit edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınayan iki bakan, Lübnan'ın BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve ülkenin güneyinde Lübnan ordu güçlerinin yeniden konuşlandırılması konusundaki çabalarının desteklenmesi çağrısında bulundu.

Ürdün ve Mısırlı bakanlar ayrıca, BMGK'den, "İsrail'in uluslararası hukuka saygı göstermeye zorunlu tutulması, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması" konusunda sorumluluğunu yerine getirmesini istedi.

Kaynak: AA

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