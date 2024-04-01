MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|520
|Toplam Seçmen
|:
|171.546
|Açılan Sandık
|:
|519
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,81
|Kullanılan Oy
|:
|136.781
|Geçerli Oy
|:
|133.817
|Katılım Oranı
|:
|% 79,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN YALIM
|% 40,8
|54.593
|AK PARTİ
|MEHMET ÇAKIN
|% 24,61
|32.933
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET GÜR
|% 16,62
|22.238
|MHP
|SEZER ATEŞ
|% 12,53
|16.769
|DİĞER
|% 2,14
|2.868
|YENİDEN REFAH
|EROL KORKMAZ
|% 1,02
|1.367
|DEM PARTİ
|SANYA HAKİMOĞULLARI
|% 0,49
|651
|SAADET
|RAMAZAN YAVUZ ACAR
|% 0,4
|539
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN KAYA
|% 0,37
|498
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KAHVECİ
|% 0,36
|478
|BTP
|ORHAN UĞUR
|% 0,1
|132
|DP
|EKREM CEYLAN
|% 0,09
|118
|DEVA PARTİSİ
|AHMET RENÇBER
|% 0,08
|102
|MEMLEKET
|MEHMETCAN SOLAK
|% 0,07
|92
|MİLLET
|MİKAİL YILDIZ
|% 0,07
|92
|HÜDA PAR
|MEHMET SALİH TOSUN
|% 0,06
|86
|YTP
|EKREM ERTUĞRUL
|% 0,05
|71
|DSP
|İNAN ÜNSAL
|% 0,05
|62
|VATAN PARTİSİ
|KADİR ALTUNKAYA
|% 0,04
|52
|TKH
|MELİS ÖZPİRİÇÇİ
|% 0,02
|31
|HKP
|NURHAYAT ÖZEL
|% 0,01
|18
|HAK-PAR
|ABDURRAHMAN BEŞER
|% 0,01
|15
|BAĞIMSIZ
|EŞREF KAHRAMAN
|% 0,01
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|ZAFER ARPACI
|% 32,79
|3.355
|AK PARTİ
|MEHMET CEVİZCİ
|% 28,91
|2.958
|CHP
|ETEM ERDEM
|% 28,76
|2.943
|MHP
|AZİZ BULUT
|% 4,81
|492
|ZAFER PARTİSİ
|HARUN KARA
|% 1,39
|142
|İYİ PARTİ
|EMEL TAŞKIN
|% 0,84
|86
|YENİDEN REFAH
|GÜNER KARATAŞ
|% 0,66
|68
|BTP
|SEBAHATTİN GENÇER
|% 0,65
|67
|DEVA PARTİSİ
|MURAT AHMET GÜNDÜZ
|% 0,65
|66
|SAADET
|NURİ ÖZTÜRK
|% 0,4
|41
|HÜDA PAR
|İSMET SAYDAM
|% 0,12
|12
|DEM PARTİ
|İBRAHİM HALİL SAKUR
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YILMAZ TOZAN
|% 57,87
|5.648
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA ÇETİN
|% 39,69
|3.874
|MHP
|İLHAN ÖZKAN
|% 1,35
|132
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN CANBULAT
|% 0,35
|34
|YENİDEN REFAH
|RAMİZ ÖZDEMİR
|% 0,34
|33
|SAADET
|UĞUR TUNABOYLU
|% 0,17
|16
|BTP
|HAYDAR ÇOBAN
|% 0,13
|13
|HÜDA PAR
|SERAP DEMİR
|% 0,1
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RAMAZAN KARAKAYA
|% 48,45
|1.830
|AK PARTİ
|ALİ TOPÇU
|% 47,26
|1.785
|MHP
|ŞENOL ÇAKIR
|% 1,46
|55
|SAADET
|HİLMİ ÖZGÜL
|% 0,82
|31
|İYİ PARTİ
|YAŞAR ÖZKAN
|% 0,77
|29
|YENİDEN REFAH
|BAYRAM ALTUN
|% 0,56
|21
|BTP
|HAVVA ÇAKIN
|% 0,42
|16
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN UTKU YILMAZ
|% 0,21
|8
|HÜDA PAR
|ALİ KEMAL AŞKIN
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAHRİ AZATÇAM
|% 52,14
|2.483
|CHP
|NURETTİN KOZAKLI
|% 45,82
|2.182
|İYİ PARTİ
|RECEP ÖZKAN
|% 0,69
|33
|MHP
|ALİ ÇETİN
|% 0,46
|22
|ZAFER PARTİSİ
|NEVZAT DEMİRATAN
|% 0,25
|12
|BTP
|HASAN KAZAN
|% 0,23
|11
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN ERDEM
|% 0,21
|10
|SAADET
|ÖZKAN OSKAY
|% 0,11
|5
|HÜDA PAR
|ENVER ADANIR
|% 0,09
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VELİ KOÇLU
|% 49,46
|2.121
|CHP
|SELİM SAKA
|% 41,16
|1.765
|MHP
|YORUM ESKİCİ
|% 4,45
|191
|YENİDEN REFAH
|ALİ İHSAN TİLKİCİ
|% 1,96
|84
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL
|% 1,24
|53
|İYİ PARTİ
|AHMET ERGÜL
|% 1,07
|46
|ZAFER PARTİSİ
|HİDAYET KORKMAZ
|% 0,26
|11
|SAADET
|AYDIN ŞENTÜRK
|% 0,23
|10
|BTP
|NESRİN AÇIKGÖZ
|% 0,12
|5
|HÜDA PAR
|ZEYNEP TOSUN
|% 0,05
|2
Son Dakika › Güncel › UŞAK SON - Son Dakika
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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