MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|520
|Toplam Seçmen
|:
|171.546
|Açılan Sandık
|:
|519
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,81
|Kullanılan Oy
|:
|137.858
|Geçerli Oy
|:
|134.202
|Katılım Oranı
|:
|% 80,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN YALIM
|% 40,69
|54.607
|AK PARTİ
|MEHMET ÇAKIN
|% 24,56
|32.964
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET GÜR
|% 16,61
|22.290
|MHP
|SEZER ATEŞ
|% 12,47
|16.731
|DİĞER
|% 1,73
|2.328
|YENİDEN REFAH
|EROL KORKMAZ
|% 1,21
|1.624
|DEM PARTİ
|SANYA HAKİMOĞULLARI
|% 0,5
|678
|SAADET
|RAMAZAN YAVUZ ACAR
|% 0,5
|667
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN KAYA
|% 0,48
|641
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KAHVECİ
|% 0,43
|572
|BTP
|ORHAN UĞUR
|% 0,13
|172
|DP
|EKREM CEYLAN
|% 0,12
|157
|DEVA PARTİSİ
|AHMET RENÇBER
|% 0,09
|121
|MİLLET
|MİKAİL YILDIZ
|% 0,08
|113
|MEMLEKET
|MEHMETCAN SOLAK
|% 0,08
|112
|HÜDA PAR
|MEHMET SALİH TOSUN
|% 0,08
|104
|YTP
|EKREM ERTUĞRUL
|% 0,06
|88
|DSP
|İNAN ÜNSAL
|% 0,06
|76
|VATAN PARTİSİ
|KADİR ALTUNKAYA
|% 0,04
|56
|TKH
|MELİS ÖZPİRİÇÇİ
|% 0,02
|31
|HKP
|NURHAYAT ÖZEL
|% 0,02
|26
|HAK-PAR
|ABDURRAHMAN BEŞER
|% 0,02
|22
|BAĞIMSIZ
|EŞREF KAHRAMAN
|% 0,02
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|ZAFER ARPACI
|% 32,79
|3.355
|AK PARTİ
|MEHMET CEVİZCİ
|% 28,91
|2.958
|CHP
|ETEM ERDEM
|% 28,76
|2.943
|MHP
|AZİZ BULUT
|% 4,81
|492
|ZAFER PARTİSİ
|HARUN KARA
|% 1,39
|142
|İYİ PARTİ
|EMEL TAŞKIN
|% 0,84
|86
|YENİDEN REFAH
|GÜNER KARATAŞ
|% 0,66
|68
|BTP
|SEBAHATTİN GENÇER
|% 0,65
|67
|DEVA PARTİSİ
|MURAT AHMET GÜNDÜZ
|% 0,65
|66
|SAADET
|NURİ ÖZTÜRK
|% 0,4
|41
|HÜDA PAR
|İSMET SAYDAM
|% 0,12
|12
|DEM PARTİ
|İBRAHİM HALİL SAKUR
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YILMAZ TOZAN
|% 57,86
|5.648
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA ÇETİN
|% 39,69
|3.874
|MHP
|İLHAN ÖZKAN
|% 1,35
|132
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN CANBULAT
|% 0,35
|34
|YENİDEN REFAH
|RAMİZ ÖZDEMİR
|% 0,34
|33
|SAADET
|UĞUR TUNABOYLU
|% 0,18
|17
|BTP
|HAYDAR ÇOBAN
|% 0,13
|13
|HÜDA PAR
|SERAP DEMİR
|% 0,1
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RAMAZAN KARAKAYA
|% 48,22
|1.830
|AK PARTİ
|ALİ TOPÇU
|% 47,04
|1.785
|MHP
|ŞENOL ÇAKIR
|% 1,63
|62
|SAADET
|HİLMİ ÖZGÜL
|% 0,95
|36
|İYİ PARTİ
|YAŞAR ÖZKAN
|% 0,84
|32
|YENİDEN REFAH
|BAYRAM ALTUN
|% 0,55
|21
|BTP
|HAVVA ÇAKIN
|% 0,48
|18
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN UTKU YILMAZ
|% 0,24
|9
|HÜDA PAR
|ALİ KEMAL AŞKIN
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAHRİ AZATÇAM
|% 52,14
|2.483
|CHP
|NURETTİN KOZAKLI
|% 45,82
|2.182
|İYİ PARTİ
|RECEP ÖZKAN
|% 0,69
|33
|MHP
|ALİ ÇETİN
|% 0,46
|22
|ZAFER PARTİSİ
|NEVZAT DEMİRATAN
|% 0,25
|12
|BTP
|HASAN KAZAN
|% 0,23
|11
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN ERDEM
|% 0,21
|10
|SAADET
|ÖZKAN OSKAY
|% 0,11
|5
|HÜDA PAR
|ENVER ADANIR
|% 0,09
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VELİ KOÇLU
|% 49,05
|2.119
|CHP
|SELİM SAKA
|% 40,86
|1.765
|MHP
|YORUM ESKİCİ
|% 4,56
|197
|YENİDEN REFAH
|ALİ İHSAN TİLKİCİ
|% 2,13
|92
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL
|% 1,32
|57
|İYİ PARTİ
|AHMET ERGÜL
|% 1,23
|53
|SAADET
|AYDIN ŞENTÜRK
|% 0,3
|13
|ZAFER PARTİSİ
|HİDAYET KORKMAZ
|% 0,28
|12
|BTP
|NESRİN AÇIKGÖZ
|% 0,16
|7
|HÜDA PAR
|ZEYNEP TOSUN
|% 0,11
|5
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