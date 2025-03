Üsküdar Kent Lokantası Açılışında Konuşan İmamoğlu: "Artık Bu Memleket Değişmeli"

Güncel

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) Ünalan Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme O?si'nin açılışları, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mini mitinge dönüşen açılışta konuşan İmamoğlu, "Gece, gündüz, nerede olsam, bu güzel hizmetleri her yerde sizinle paylaştığımda, pazarları ziyaret ettiğimde, insanlarımız bize şunu söylüyor: Hadi, hadi artık. Hadi şu memleketi değiştirelim. Acele ediyor insanımız. Acele ediyor, sırtımızı sıvazlıyor. Diyor ki; Artık bu memleket değişmeli" ifadelerini kullandı.

Ünalan Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme O?si'nin açılışları, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tarafından gerçekleştirildi. Üsküdar Belediyesi'nin ilçe genelinde açtığı üçüncü Kent Lokantası'nın açılışı, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mini mitinge dönüştü. İmamoğlu ve Dedetaş, iftar öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Üsküdar'da ülkenin iki önemli sorununa değinen ve bunların çözümüne katkı sunmayı amaçlayan Kent Lokantası ile Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme O?si'nin açılışına katılmaktan gurur duyduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kent Lokantası insanlarımıza güzel hizmetler sunacak"

"Umuyorum burada hem Kent Lokantası çok büyük bir katkı sunduğu insanlarımıza güzel hizmetler sunacak. Ama özellikle kentsel dönüşüm noktasında, insanlarımıza adaletli bir biçimde süreçlerini yönetmekle ilgili, yine burada bir iletişim ofisinin kurulmasıyla beraber, hizmetin vatandaşımızın ayağına götürülmesi noktasında özel bir hizmeti sunuyor olacak. Hem Sinem Hanım'a hem emeği geçen Üsküdar Belediyesi yöneticisi ve arkadaşlarına teşekkür ediyor, her iki hizmetin Üsküdar'ımıza ve İstanbul'umuza, tabii ki Ünalan mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"Yaradan, beni sizlere mahcup etmesin"

Gerçekten kendi adıma diyorum ki; Yaradan, beni sizlere mahcup etmesin ve çok güzel hizmetler yapmaya devam edelim. Ramazan ayında sizlerin sofrasında olmak, sizlerle sofralarınızda buluşmak benim için çok özel bir durumdur. Milyonlarca insanımızın dertleriyle dertlenmek ve onlara çözüm bulma gayretimiz, şiarımızdır. İnsana hizmet etmenin, yaradana dönük en büyük ibadetlerden biri olduğunun bilincindeyim. Aynı zamanda insanını yaşatan, güçlendiren, insanına hizmet eden devletler bakidir. Onun için, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' demişler. Bu bağlamda, bu şehirde yaşayan her insanımızı birbirinden ayırmadan, her evladımızı, her genç kızımızı, oğlumuzu hanımefendiyi, beyefendiyi, yaş almış abilerimizi, ablalarımızı birbirinden ayırmadan, bu memleketin ve bu şehrin nimetlerini sizinle paylaşmak ve sizlere bunu eşitleyerek dağıtabilmek için yüksek bir gayretle çalıştığımı, bütün hemşehrilerim bilsin isterim. Bu konuda, mübarek Ramazan ayında birbirini hissetmenin, birbiriyle iyi komşuluk yapmanın, birbiriyle varlığı paylaşmanın, yani tam da bunun belki en kutsal şekilde hissedildiği, İstanbul'un en eski, tarihi Üsküdar ilçesinde dillendirmenin özel bir önemi var. Bu mahalleler, komşuluğu çok iyi bilirler. Bu bağlamda biz, her insanın birbirine iyi bakmasını istediğimiz ilçeler, şehirler ve bir ülke var etmek istiyoruz.

"Bu cennet vatanın bereketini hep birlikte paylaşmanın zamanı geldi"

Bugün yoksulluk, çok derin bir seviyeye indi. İnanın yoksulluğun acı vermediği yuva, çok az artık ülkemizde. İşsizliğin ve aynı zamanda ekonomik stresin insanlarımıza yüklediği umutsuzluk ayrı bir boyut. İşte bütün bunlar, bu cennet vatana, bu güzel ülkeye asla yakışmıyor. Bunu hep beraber düzelteceğiz. Hep beraber düzelteceğimize yürekten inanıyorum. Çünkü bu milletin evlatlarının başaramayacağı hiçbir şey yok. Sizlerin hazır olduğunu görüyorum. Gece, gündüz, nerede olsam, bu güzel hizmetleri her yerde sizinle paylaştığımda, pazarları ziyaret ettiğimde, insanlarımız bize şunu söylüyor: 'Hadi, hadi artık. Hadi şu memleketi değiştirelim.' Acele ediyor insanımız. Acele ediyor, sırtımızı sıvazlıyor. Diyor ki; 'Artık bu memleket değişmeli.' Değişmeli mi? İşte bu memleketin değişmesi için kol kola, omuz omuza, meseleyi partiler üstü bir seviyeye taşıyarak, bu memleketin, bu milletin geleceğini en güzel şekilde inşa etmek, bu milletin barışını, birliğini, beraberliğini inşa etmek, bu memleketin hafızasından yoksulluğu silmek, insanlarımızla bu cennet vatanın bereketini hep birlikte paylaşmanın zamanı geldi diyorum. Ramazan ayının bütün bereketi üzerinize olsun. Bereketiyle evlerinize dolsun. Allah, hepinizi korusun. Tutulan oruçlarınız kabul olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hizmetler hayırlı uğurlu olsun"

Sinem Dedetaş: "Refahı ve mutluluğu paylaşmaya devam edeceğiz"

"Yaptığımız tüm çalışmalar, ürettiğimiz tüm projeler gibi kent lokantalarımız ve kentsel dönüşüm bilgilendirme ofislerimizle ekonomik zorluk yaşayan komşularımızın yanında olmayı hedefliyoruz" diyen Dedetaş şöyle devam etti:

"Çocuklarımıza, kadınlarımıza, emekli ve öğrencilerimize, esnafımıza, işçimize ve memurumuza, kısacası toplumun tümüne hitap eden projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Üsküdarlıların hakkını Üsküdarlıya vermek amacıyla çıktığımız yolda, refahı ve mutluluğu paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii hak demişken, Ramazan ayındayız. ve bu ayda hem doğruluğu hem adaleti bir kere daha hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle hukuku siyasi çıkarlarına alet etmekten çekinmeyenlerin, bu mübarek ayın yüzü suyu hürmetine, adalet duygusu ve hak kavramı üzerine düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bir kez daha Ramazan ayının mübarek olmasını ve ülkemize refah, kardeşlik ve adalet getirmesini diliyorum,"

Kent Lokantasında iftar

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Ünalan Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme O?si resmen hizmete girmiş oldu. Ünalan Kent Lokantası'nın ilk yemekleri, İmamoğlu ve Dedetaş tarafından dağıtıldı. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, oruçlarını, Kent Lokantası'nda vatandaşlarla birlikte açtı. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında Üsküdar'dan ayrıldı. 64 kişilik kapasiteye sahip olan Ünalan Kent Lokantası, 137 metrekare kullanım alanıyla hizmet verecek. Bu lokanta, Üsküdar'daki 4'ncü kent lokantası, Üsküdar Belediyesi tarafından açılan 3'ncü kent lokantası olacak. İlçedeki kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlara daha iyi anlatmak, hak sahiplerinin bilinçli ve sağlıklı kararlar almasını sağlamak amacıyla Üsküdar Belediyesi'nce açılan 3. Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme O?si de hizmete girmiş oldu.