Üsküp\'ten Mekke\'ye Bisikletle Yolculuk

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Hac vazifelerini yerine getirmek için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Mekke'ye doğru yola çıkan 2 bisikletçi, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Kuzey Makedonyalı 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve Bosna Hersekli 60 yaşındaki Adem Aljic, "Üsküp'ten Mekke'ye 2024" adını verdikleri turlarına 1 Nisan'da başladı.

Kutsal topraklara ulaşmak için pedal çeviren Hirda ve Aljic, yaklaşık 600 kilometre katederek Edirne'ye ulaştı.

Kapıkule'den Türkiye'ye giren bisikletçiler, kent merkezinde bir süre dinlendikten sonra Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Bursa, Konya ve Gaziantep'te mola vermeyi planlayan bisikletçiler, Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'den uçakla Ürdün'ün başkenti Amman'a seyahat edecek. Kalan yolu yine bisikletleriyle gidecek Hirda ve Aljic, yaklaşık 2 aylık turlarını Mekke'de tamamlayıp hac ibadetlerini gerçekleştirecek.

Hirda, AA muhabirine, dost ve kardeş ülke Türkiye'ye ulaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bisikletle yolculuklarına antrenman yaparak hazırlandıklarını anlatan Hirda, sorunsuz bir şekilde Mekke'ye ulaşmak istediklerini ifade etti.

Turun ilk etabının bahar güzellikleriyle geçtiğini dile getiren Hirda, "Bugün Türkiye'ye vardık. Güzel ilkbahar günlerinde, sıcak bir havada yolculuğumuz sürüyor. Yaklaşık 600 kilometre pedal çevirdik. Üsküp'ten Bulgaristan'a geçtik. Şimdi Türkiye'deyiz, Edirne'den sonra Çanakkale, Bursa ve Konya, ardından Gaziantep'e gideceğiz. Hedefimiz Mekke'ye ulaşmak." diye konuştu.

Hirda, yıllardır hayalini kurduğu hac ibadetini yerine getirmek için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

" Ramazan Bayramı'nı Bursa'da geçirmeyi planlıyoruz"

Hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını anlatan Hirda, şunları kaydetti:

"Doğduk, yaşadık ve bugüne geldik. Yıllardır Peygamber Efendimizin huzuruna çıkmak ve hac ibadetini yerine getirmek gibi bir düşüncem vardı. Şimdi bisikletlerimizle yola çıktık. İnşallah Medine'ye, ardından Mekke'ye varacağız. Bu yolumuzu güzel şekilde tamamlayacağız. Tabii ki bisikletle yolculuk biraz zor ama birinci niyetimiz Kabe'ye sağlam şekilde ulaşmak. Diğer sorunlar bir şekilde aşılır.

Biz Balkanlar'dan geliyoruz. Ben Arnavut'um, arkadaşım ise Boşnak ancak öncelikle elhamdülillah Müslüman'ız. Hepimiz birbirimizin Müslüman kardeşiyiz. 2 ayda yolculuğu tamamlamak istiyoruz. Ramazan Bayramı'nı Bursa'da geçirmeyi planlıyoruz. Ardından Konya ve Gaziantep gibi kentleri ziyaret edeceğiz."

Aljic ise 5 gün önce başladıkları yolculuğun güzel şekilde ilerlediğini ifade ederek, Türkiye'ye geldikleri için ayrı bir sevinç yaşadıklarını dile getirdi.