Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan\'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
15.01.2026 10:27
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda voleybolcu Derya Çayırgan ve 12 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu sosyal medya fenomeni Rabia Karaca verdiği ifadede, Çayırgan'ın Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu öne sürmüştü.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında milli voleybolcu Derya Çayırgan ve 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer isimlerin ise uyuşturucu satışı yapan kişiler olduğu öğrenildi.

RABİA KARACA'NİN İFADESİNDE GEÇMİŞTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karaca Voleybolcu Derya Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu iddia etmişti.

Derya Çayırgan tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadesinde, "15 numaralı fotoğraf ise Derya Çayırgan olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. Derya Çayırgan, Murat ile beraber olmadı. İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır." diye geçmişti.

Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

9 Ekim 1987'de İstanbul'da doğan Derya Çayırgan, voleybol kariyerine altyapıda başlayıp profesyonel seviyeye yükselen isimler arasında yer alıyor. Çayırgan, savunma ve manşet performansıyla öne çıkan libero olarak oynuyor.

Son olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden Keçiören Belediyesi SigortaShop kadrosunda yer aldı. Çağıran, geçtiğimiz aralık ayından kariyerini noktaladı.

Çağıran veda mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"8 yaşında başladığım voleybol yolculuğumu, 38 yaşında büyük bir teşekkür, büyük bir gurur ve büyük bir veda ile sonlandırıyorum. Tam 30 yıl… Sayısız başarı, şampiyonluk, özel ödül, unutulmaz an ve hayatımın en değerli yolculuğu."

Bu uzun hikâyede; Yeşilyurt, Fenerbahçe, Çanakkale Belediyesi, Karşıyaka, Halkbank, Sigorta Shop, Çukurova, PTT ve Galatasaray formalarını gururla giydim.

Milli formayı giyip ülkemi temsil etmek ise hayatımın en onurlu anlarından biri oldu. İstanbul Üniversitesi Antrenörlük mezunu olarak eğitimimi tamamlarken; Bahçeşehir Üniversitesi ile üç yıl üst üste kazandığımız Avrupa şampiyonlukları ve o seride aldığım MVP ödülü, kariyerimin en özel köşesinde duruyor. Galatasaray camiasına ve büyük Galatasaray taraftarına ayrı bir teşekkür... O formayı taşımak, o sevgiye dokunmak benim için tarifsizdi.

Bu yolculuk boyunca bana güç veren, destek olan; takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüplerime ve benimle aynı heyecanı paylaşan aileme herkese teşekkür ederim.

Sizinle var olmak ayrı bir gururdu. Bir süre dinlendikten sonra, kız çocuklarına dokunmak, onları spora ve voleybola teşvik etmek için yeniden sahaya bu kez başka bir rolde dönüyor olacağım. Ben oyundan çekiliyorum ama ruhum, enerjim ve sevgim sporun içinde yaşamaya devam edecek."

KARİYERİNDE FORMA GİYDİĞİ KULÜPLER

Yeşilyurt altyapısından yetişen Derya Çayırgan, kariyerinde Konya Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor, Halkbank, Çukurova Belediyespor ve PTT gibi kulüplerde forma giydi; ardından SigortaShop ile anlaşarak Sultanlar Ligi'nde görevine devam etti. Aralık 2025'te de kariyerini noktaladı.

    Yorumlar (2)

  • Kubilay Gençtürk Kubilay Gençtürk:
    İmamoğluna bak sen vay arkadaş birde millet bunun için bağırıyor. .! 37 12 Yanıtla
  • M.Cankut DEMİRBAŞ M.Cankut DEMİRBAŞ:
    Yok canıım. Eko İbanoğlu yapmaz... Kedidir o kedi. bu kadar olaya rağmen Yine de, bu insana neredeyse hâlâ tapanlar var ya... Aklımızla alay ediliyor resmen... Demekki neymiş Algılarla Belediyecilik bi yere kadar. 3 0 Yanıtla
