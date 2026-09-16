Uzman: ABD, İran yaptırımlarında Çin'e karşı temkinli

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Orhan Karaoğlu, ABD'nin İran'ı Çin ile rekabetinde nasıl bir stratejik araç olarak kullandığını AA Analiz için kaleme aldı.

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ABD yönetiminin İran'a karşı açıkladığı yeni yaptırım paketi, ilk bakışta tanıdık bir manzara sunuyor. Washington, Tahran'ı köşeye sıkıştırmak amacıyla finansal araçlarını devreye sokuyor. Ancak mesele daha yakından ele alındığında, ABD ve Çin'in birbirlerinin ekonomik omurgasına doğrudan dokunmaktan kaçınarak yürüttüğü, çok daha kapsamlı ve temkinli bir stratejik hesaplaşmanın söz konusu olduğu görülüyor.

İran, bu tabloda kendi başına bir hedeften ziyade, iki hegemon arasındaki gerilimin görünür hale geldiği bir zemin işlevi görüyor. Burada söz konusu olan, klasik anlamda bir üstünlük mücadelesi değil, asıl mesele, bir devletin gücünü sürekli kullanmasının, o gücün dayandığı sistemi zamanla aşındırıp aşındırmayacağıdır.

Bu noktada veriler açık bir tablo ortaya koyuyor. Çin, İran petrolünün yaklaşık yüzde 90'ını satın alıyor ve İran ekonomisine 400 milyar dolarlık bir yatırım taahhüdünü sürdürüyor. ABD'nin bu gerçeklik karşısında İran'a yönelik yaptırım paketi ne denli kapsamlı olursa olsun, önemli bir boşluk taşıyor. Çin'in büyük bankaları bu listenin dışında tutuluyor.

Bu durum bir ihmalden ziyade bilinçli bir tercihin sonucudur. Tanınmış bir Çin bankasının hedef alınması, Washington'ın o dönemde inşa etmeye çalıştığı Donald Trump-Şi Cinping arasında gerçekleşecek herhangi bir görüşme zeminini baştan zedeleme riski taşıyor. Dolayısıyla ABD, İran'ı ekonomik olarak sıkıştırmak ile Çin'le ticari bir gerilimi göze almak arasında bir tercih yapmak durumunda kalıyor ve şimdilik Çin ile olası bir gerilimden kaçınıyor. Ortaya çıkan tablo, klasik bir caydırıcılık dengesine işaret ediyor. Çin'in elinde, ABD sanayisinin doğrudan bağımlı olduğu nadir toprak elementleri gibi bir kozu var. ABD'nin elinde ise küresel finans sistemi ve dolar yer alıyor. Bu bağlamda, taraflardan hiçbiri diğerini tam anlamıyla etkisiz kılamadığından, İran gibi üçüncü aktörler üzerinden vekaleten bir mücadele yürütülüyor.

Meselenin en dikkat çekici yönü, doların bir silah olarak kullanılmasının kendi içinde taşıdığı çelişkidir. ABD'nin yaptırım rejimi ne kadar sık ve agresif işletilirse, hedef alınan ülkeler ve ticaret ortakları da o kadar hızlı biçimde alternatif ödeme sistemlerine yöneliyor. Çin devlet televizyonunda yayımlanan ve ABD'yi "çılgın bir kartal", İran'ı "kediler", Çin'i ise sabırlı "develer" olarak resmeden propaganda filmi, bu anlatının ne denli bilinçli işlendiğinin bir kanıtı niteliğinde. Burada Çin'in mesajı açık: Kartalın sunduğu altın bilet, yani dolar, artık her aktör için cazip görünmüyor.

Bu tespit kısa vadede abartılı görünebilir. Zira dolar hala küresel rezerv para statüsünü koruyor. Ancak orta ve uzun vadede biriken bir aşınmadan söz etmek mümkündür. Her yeni yaptırım dalgası, ticaretini dolar dışı kanallardan yürütmeyi öğrenen bir ülke ya da şirket ağı daha yaratıyor. Bu, doların gücünü bir anda kıran bir olay olmaktan çok, küçük sızıntılarla ilerleyen kümülatif bir süreçtir.

Askeri sınırların finansal sınırlarla buluşması

Vurgulanması gereken bir diğer nokta, ABD'nin İran'a karşı askeri araçlarla arzu ettiği sonucu tam olarak elde edememesinin, Washington'ı daha fazla finansal araca yöneltmesidir. Ancak finansal araçların da bir sınırı bulunur ve bu sınır tam olarak Çin'in devreye girdiği noktada beliriyor. Bu bakımdan İran meselesi, Washington'ın hem sert gücünün hem de ekonomik gücünün sınırlarının eş zamanlı olarak sınandığı bir vaka niteliği taşıyor.

Bu çerçeve, güvenlik ve dış politika alanında tanıdık bir örüntüye işaret ediyor. Hegemonik güç, yalnızca zorla dayatma kapasitesinden ibaret değildir, başka aktörlerin davranışlarını dolaylı yollarla şekillendirebilme kapasitesini de kapsar. ABD bu kapasiteyi dolar üzerinden, Çin ise tedarik zincirleri üzerinden inşa ediyor. Her iki taraf da bu kapasitenin aşırı kullanımının, kapasitenin kendisini zayıflatabileceğinin farkında. Bu nedenle birbirlerine karşı temkinli bir denge içinde hareket ediyorlar.

Savaşın uzayabileceği ihtimali gözden kaçırılıyor

Gözden kaçırılan bir diğer boyut, piyasaların krizin süresine ilişkin beklentilerinde yatıyor. Tanker sektöründeki bazı yöneticiler, Basra Körfezi'ndeki mevcut durumu Rusya-Ukrayna Savaşı ile kıyaslıyor. 2022'de, özellikle ABD'de, Avrupa'nın Rus enerjisinden vazgeçmesinin ekonomik olarak sürdürülemez olduğu düşüncesiyle savaşın kısa sürede sona ereceği varsayılmış ancak bu beklenti yanlış çıkmıştır. Benzer bir yanılgının İran krizi için de geçerli olabileceği ileri sürülüyor. Trump yönetiminin elinde yaptırımları sürdürmekten başka gerçekçi bir seçenek görünmüyor, İran ve Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) cephesinde de benzer bir çıkmaz bulunuyor. Bu durum, Körfez ülkelerinin artık günler ya da haftalarla değil, aylar hatta yıllarla ölçülen bir belirsizliğe hazırlanması gerektiği anlamına geliyor.

Bunun somut bir yansıması taşımacılık verilerinde de görülüyor. İran-Umman görüşmeleri petrol fiyatlarında sınırlı bir gerilemeye yol açsa da Orta Doğu-Çin hattındaki navlun oranları rekor seviyelerde seyrediyor. Körfez ülkeleri, ulusal petrol şirketlerinin İran baskısına rağmen sevkiyatı sürdürebilmesi için tanker filolarını genişletiyor. Zira gemiler artık daha verimsiz kullanılıyor ve aynı hacmi taşımak için çok daha fazla gemiye ihtiyaç duyuluyor. Bu tablo, yukarıda ele alınan ABD-Çin gerilimiyle de örtüşüyor. Büyük güçlerin birbirine karşı temkinli davrandığı bu tür donmuş krizlerde, asıl bedeli genellikle bölgesel aktörler ve piyasalar üstleniyor, üstelik bu bedelin süresi belirsizliğini koruyor.

Yemen'de yeniden başlayan çatışmalar ile Babulmendeb Boğazı üzerinde mücadele sürerken Hürmüz'e alternatif arayışı yalnızca piyasa tepkisiyle sınırlı kalmıyor, ABD ve Avrupa, Suriye başta olmak üzere Irak, Libya ve Lübnan gibi ülkelerde merkezi yönetimleri güçlendirerek bölgeyi kendi güvenlik ve enerji ağlarına yeniden bağlamaya çalışıyor. Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın iktidara gelmesi ve SDG'nin tasfiyesi bu sürecin somut adımlarını temsil ediyor. Ayrıca, Kerkük-Banyas hattının kapasitesinin artırılması ve Katar gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması projeleri de tam olarak Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Venezuela ve İran: Çin'e gönderilen iki mesaj

Bu tabloyu bütünüyle kavrayabilmek için Venezuela örneğini de analize dahil etmek gerekiyor. ABD'nin Venezuela hamlesi, esasen Karayipler'den ziyade Pekin'e yönelik bir mesaj niteliği taşıyordu. Washington bu adımla, kendi etki alanında Çin'in giderek büyüyen varlığına, yatırımlarına, petrol anlaşmalarına, artan siyasi yakınlığına daha fazla tahammül göstermeyeceğini ortaya koymak istedi. İran ise bu resmin ikinci ayağını oluşturuyor. Aynı mantıkla, İran üzerindeki baskı yalnızca Tahran'dan ziyade, dolaylı biçimde Çin'e yönelik bir hatırlatma işlevi görüyor. ABD, Çin'in en yakın ekonomik ortaklarından biri olan İran'ı dahi hedef almaktan çekinmeyeceğini göstermeye çalışıyor.

Burada belirtilmesi gereken önemli bir fark var. İran, Venezuela'nın aksine henüz oyun dışına çıkmadı. Venezuela'da süreç Maduro yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanmış, böylece Çin'in ülkedeki etkisinin de ciddi bir gerileme yaşadığı görüntüsü ortaya çıkmıştı.

İran ise hala faaliyetlerde bulunuyor, petrol ihracatını sürdürüyor, Çin'le ticari ilişkilerini devam ettiriyor ve bölgesel bir denge unsuru olma konumunu koruyor. Bu durum, ABD'nin Çin'e yönelttiği söz konusu iki mesajın aynı ağırlıkta olmadığını gösteriyor. Venezuela'da mesaj tam anlamıyla amacına ulaşırken İran'da ise henüz ulaşamadı. Zira, Çin'in bankalarına dokunulmadan İran'ın gerçek anlamda etkisiz hale getirilmesi mümkün görünmüyor. Bu bakımdan İran, Venezuela'dan farklı olarak, sonucu belirsiz ve üzerinde hala pazarlık yürütülebilecek bir unsur olma özelliği taşıyor.

Bu tablonun, hem ABD hem de Çin ile ekonomik ve stratejik bağları bulunan orta güçler açısından da önemli bir sonucu var. Bu bağlamda, büyük güçler arası rekabetin doğrudan askeri çatışmaya dönüşmediği dönemlerde dahi, finansal ve ekonomik araçlar üzerinden yürütülen bir gölge mücadeleden söz etmek mümkün. İran'da yaşananlar bu mücadelenin kurallarının hala oluşum aşamasında olduğunu ve saha içindeki her aktörün, yaptırımı uygulayanın da yaptırıma maruz kalanın da bu süreçte kendi gücünün sınırlarını yeniden keşfettiğini ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, İran'daki tablo, temelde İran'la sınırlı bir denklemden ziyade, ABD ve Çin'in birbirlerine doğrudan temas etmeden karşılıklı sınırlarını test ettiği sessiz bir stratejik mücadeleye işaret ediyor.

[Doç. Dr. Orhan Karaoğlu, Uluslararası İlişkiler Uzmanıdır.]

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