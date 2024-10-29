Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı'nın Cumhuriyet Bayramı Törenine Katıldı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törene katıldı. Cumhuriyetin değerlerini bildiklerini, aynı zamanda bu değerleri tahrip etmek isteyenleri de bildiklerinin altını çizen Seçer, "Onları da gözlemliyoruz. Onlarla da mücadele ediyoruz. Her şeyin içini boşalttılar. Ama muvaffak olamayacaklar. 86 milyona, demokrasinin, Atatürk'ün, Cumhuriyetin kenti Mersin'den sesleniyoruz: Bizler varız! CHP'liler var" dedi.

Başkan Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılım gösterdi. Programa, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, İl Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, parti il ve ilçe yöneticileri, geçmiş dönem milletvekilleri ve partililer katıldı.

Saygı duruşuna bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Seçer, konuşmasına Atatürk'ün iki eserinden birisinin Cumhuriyet diğerinin ise CHP olduğunu belirterek başladı. Seçer, şunları kaydetti:

"Kadını, doğayı sevmektir, hayvan haklarıdır, insan haklarıdır Cumhuriyet"

"Atatürk'ün ikinci eseri Cumhuriyet Halk Partililer olarak bugün burada bu bayramı coşkuyla kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet, sadece Türkiye'ye, bu topraklara biçilen bir yönetim modeli değildir. Cumhuriyet, Atatürk devrimleridir, Atatürk ilkeleridir. Her alanda yeniliktir. Kültürde, sanatta, eğitimde yeniliktir. Çağdaşlıkta, evrensel hukuk normlarında yeniliktir. Kadını, doğayı sevmektir, hayvan haklarıdır, insan haklarıdır Cumhuriyet. Demokrasi, cumhuriyetin olduğu ortamlarda yeşerir, büyür. Cumhuriyet, demokrasinin temelidir."

Cumhuriyetin değerlerini bildiklerini, aynı zamanda bu değerleri tahrip etmek isteyenleri de bildiklerinin altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Her şeyin içini boşalttılar ama muvaffak olamayacaklar"

"Onları da gözlemliyoruz. Onlarla da mücadele ediyoruz. Her şeyin içini boşalttılar. Milli eğitimi, çağdaş bir eğitim sisteminden uzaklaştırdılar, uzaklaştırmaya gayret ediyorlar. Ama muvaffak olamayacaklar. Yargı sisteminden ordumuza kadar her alanda, nerede Cumhuriyet değerleri varsa, nerede Atatürk'ün imzası varsa orayla sorunları var. Ama 86 milyona, demokrasinin, Atatürk'ün, Cumhuriyetin kenti Mersin'den sesleniyoruz: Bizler varız! CHP'liler var. Adana'da, Antalya'da, İstanbul'da, Ankara'da, yurdumun 413 yerleşim yerinde Atatürkçüler, CHP'liler var, belediye hizmetleri yapıyor. Bizler hizmetlerimizi yaparken Atatürkçü, CHP'li kimliğimizle kalbimizle yapıyoruz."

"Adaletli bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz"

CHP'lilerin ilkelerinin, Cumhuriyetin temel ilkeleri olduğunu vurgulayan ve Mersin'de de bu ilkeler doğrultusunda hizmetlerin yurttaşlara sunulduğunu aktaran Seçer, "Doğayı seviyoruz, hayvan hakkını biliyoruz. Her şeyden öte; 'Hak, hukuk, adalet' diyoruz. Adaletli bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Mersin'de kimse kendini öteki hissetmiyor çünkü hiç kimse kimsesiz değil, bizler varız, CHP'liler var, Atatürk'ün düşüncesi var Mersin'de. Onun için herkes kendisini iyi hissediyor" ifadelerini kullandı.

İktidarın yolunun çalışmaktan geçtiğine dikkati çeken Seçer, Mersin'de gerçekleştirilen ve halk tarafından da büyük takdir gören hizmetlerin örnek alınması gerektiğini kaydetti. Seçer, şunları dile getirdi:

"CHP demek; Atatürk'ün iki eserinden biri Cumhuriyetin ta kendisi demektir"

"Bizim iktidarımız çalışmaktan geçer. Kazanacağız, mutlaka kazanacağız ama çalışacağız, ondan sonra kazanacağız. Tıpkı Mersin'de olduğu gibi. Mersin'den örnek alsınlar. Mersin bir Türkiye'dir. Mersin, sosyal barışın beşiğidir. Kardeşlik şehri, Atatürk'ün şehridir Mersin. Mersin'de etnik yapısından, inanç durumuna, siyasi görüşünden, sosyokültürel, sosyoekonomik farkına, Türkiye'de yaşayan 86 milyon içerisinde yer alan her renk var. Ama burada CHP bir şeyi başardı. 'Vahap Seçer başardı', 'Vahap Seçer belediyeciliği' yok. 'Cumhuriyet Halk Partisi başardı' var. Mersin'de CHP'nin başarılı belediye başkanlığı, belediyeciliği var. Bunu söylersek o zaman iktidar oluruz. Esas olan Mustafa Kemal'imiz, al bayrağımız, altı oklu bayrağımız ve Cumhuriyet Halk Parti'miz. Çünkü CHP demek; Atatürk'ün iki eserinden biri Cumhuriyetin ta kendisi demektir. Ben Mersin'deki birliği Türkiye'ye şamil kılacağımıza canı yürekten inanıyorum. Birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok sayacağız, birbirimizi daha iyi anlayacağız. Birbirimize hoşgörülü davranacağız. Daha çok çalışacağız. İşte o zaman başarı kaçınılmaz olur, Türkiye Mersin olur, mutlu olur, huzurlu olur. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, refah devleti olur. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun."

Programda, CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır ile CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür de birer konuşma yaptı.