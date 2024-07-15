EDİRNE Valisi: Kapıkule Sınır Kapısı\'nda yolcu giriş rekoru kırıldı

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EDİRNE Valisi Yunus Sezer , Kapıkule Sınır Kapısı'nda yolcu giriş rekoru kırıldığını belirterek, "Saatlik olarak 550 araca yakın aracın girişi gerçekleştiriliyor. Mesela dün itibarıyla tüm zamanların giriş açısından rekoru kırıldı. 9 bin 628 binek araç girişi oldu. Dün 40 bin 593 yolcu girişi gerçekleşti. Kapıkule'den şu ana en fazla yolcu ve araç girişi söz konusu" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yıllık izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelişleri sürüyor. Kara yolu ile gelen gurbetçiler, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Pazarkule ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda yurda girişlerinde son 2 haftadır yoğunluk oluşturuyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gelen gurbetçilerle sohbet etti, incelemelerde bulundu.

'SAATLİK OLARAK 550 ARACA YAKIN ARACIN GİRİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Kapıkule'nin Türkiye'nin en büyük gümrük kapısı olduğunu belirten Sezer, "Özel bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde biliyorsunuz, gurbetçi sezonu olarak adlandırdığımız, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tatil için ve sılayırahim için memleketlerini ziyaret ettiği bir dönem. Bu dönem 22 Haziran'da başladı ve eylül ayına kadar gidiş-gelişler devam edecek. Dolayısıyla bu dönemde özellikle Kapıkule Gümrük Kapımız başta olmak üzere kapılarımızdaki araç ve yolcu giriş yoğunluğu son derece artıyor. Bu sene özellikle geçen yıllardan farklı olarak gurbetçilerimizin yoğun bir Türkiye ziyareti söz konusu ve kapılarımızda da günlük giriş bakımından da rekorlar kırılıyor. Saatlik olarak 550 araca yakın aracın girişi gerçekleştiriliyor. Mesela dün itibarıyla tüm zamanların giriş açısından rekoru kırıldı. 9 bin 628 binek araç girişi oldu. Dün 40 bin 593 yolcu girişi gerçekleşti. Kapıkule'den şu ana en fazla yolcu ve araç girişi söz konusu. 22 Haziran'dan bu tarafa da 192 bin 341 araç girişi var ve 769 bin 821 yolcu da yine Türkiye'ye giriş yapmış durumda" dedi.

'1205 GÜMRÜK PERSONELİMİZ BURADA GÖREV YAPIYOR'

Kapıkule'de gurbetçiler için her türlü tedbirin alındığını anlatan Vali Sezer, "Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın dinlenerek gitmeleri gerekli dinlenme tesislerinde ve tüm benzinlikler dahil olmak üzere bu alanlarda gerekli güvenlik tedbirlerini

almış durumdayız. Hem sivil ekiplerimiz hem de resmi ekiplerimiz buralarda güvenlik bakımından herhangi bir şeyler karşılaşmamaları için de memleketlerine rahat bir şekilde ulaşmaları için gerekli güvenlik tedbirlerini almış durumdayız. Tabii geçen seneye göre yoğunluk çok artınca da hem gümrük yönüyle hem de emniyet yönüyle buradaki noktalardan bazı tedbirler aldık. Bir kere emniyetten 110'a yakın yakın ilave personel görevlendirdik. Yine gümrükten de 105 personelimiz ilave olarak burada görevlendirilmiş durumda. Toplamda 1205 gümrük personelimiz burada görev yapıyor. Emniyet personelimiz bunun dışında pasaport kontrollerinde görev yapıyorlar. Geçen yıl 12 olan peronlardaki sayımız, bu sene 24'e çıkarılmış durumda. Baktığınız zaman da günlük olarak 500-550 araç saatlik olarak gelmesine rağmen herhangi bir yığılma söz konusu değil. Kısa zamanda işlemlerini yaparak bunları gönderiyoruz. Bu manada arkadaşlarıma hem gümrük personelimize hem emniyetimize hem jandarmamıza teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK YOĞUNLUK VAR'

Vali Sezer, gurbetçilerin Türkiye'ye gelişlerinde yoğunluğun bu yıl 1 hafta sonra başladığını belirterek, "Türkiye'nin çeyrek finalden elenmesiyle beraber kapılarımızda yoğunluk, ertesi gün itibarıyla başladı. Dediğim gibi çok büyük bir yoğunluk var. Saatte 500-550 araçlık giriş var. Hem Bulgaristan tarafıyla ikili ilişkiler kapsamında görüştük, onlar da geçişleri çok hızlandırmış durumdalar. Bulgaristan tarafında da çok fazla araçlarımız beklemiyor. Türkiye'de zaten iyi karşılama yapalım, vatandaşlarımız huzur içerisinde yerlerine ulaşsınlar diye gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız" dedi.

'TÜRK BAYRAĞINI GÖRDÜĞÜMÜZ ZAMAN TÜM YORGUNLUK BİTİYOR'

Belçika'dan yıllık izni için Türkiye'ye gelen Volkan Şahin, "7 senedir ilk defa geliyorum. Hiçbir şey yapmadan annemin mezarını ziyaret edeceğim. Vatan hasreti var ayrı bir olay, önce anne hasreti var. Annemi kaybettiğimde göremedim. Vatan hasreti ayrı bir şey. 7 sene sonra insan duygulanmaz mı, çocuklarla Türkiye diye bağıra bağıra geldik" dedi.

Almanya'dan gelen Ahmet Taşçılar, "11 ay değil, 22 aydır vatan hasreti çekiyoruz. Hasret sona erdi. Çocuklarımızı doldurduk arabaya, 4 çocuk babasıyım. Bu vatanı görebilmek için bu zorlukları çekip, icabında uykusuz kalıp, buraya gelmeyi göze alıyoruz. İlk önce ailemizi ziyaret edeceğiz. Vatanımızı görüp, hasret gidereceğiz. Gurbette yaşadığımız yorgunluğu atacağız. İznimiz bittiği zaman maalesef bir hüzünle yaşadığımız vatanımıza döneceğiz. Orası da bizim vatanımız ama burası ayrı; Türk bayrağını gördüğümüz zaman tüm yorgunluğumuz bitiyor. Ne yapalım kaderimiz böyle? Bu sene yolculuk çok güzel geçti" diye konuştu.