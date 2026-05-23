Van-Bahçesaray yolu 5 ay sonra açıldı, geçiş kararı komisyonda

VAN'da çığ riski nedeniyle 5 aydır araç geçişlerine kapalı olan 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolu yaklaşık 20 gün süren çalışmayla açıldı. Fiziki olarak açılan yolun araç geçişlerine izin verilip verilmeyeceğine ise Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde kurulan Çığ Komisyonu karar verecek.

Van'da yoğun kar ve özellikle de çığ riski nedeniyle geçen yıl aralık ayında tamamen ulaşıma kapatılan yaklaşık 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunda, havaların düzelmesi ile yol açma çalışmaları başladı. Mayıs ayında halen karla mücadelenin sürdüğü kara yolunda, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11 araç ve 17 personel ile metrelerce kar yığınlarını temizlemek için gece gündüz demeden çalışma yürütüldü. Zorlu coğrafyada çalışan ekipler zaman zaman 8 metreyi bulan kar yığınları ile mücadele etti. Ekipler özelliklede kış mevsiminde onlarca çığın düştüğü alanlarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yığınlarının zamanla sertleşmesi ise ekiplerin işini oldukça zorlaştırdı.

ÇIĞ KOMİSYONU

Yaklaşık 20 gündür zorlu mücadele veren Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yol 5 ayın sonunda açıldı. Fiziki olarak açılan yolun araç geçişlerine izin verilip verilmeyeceğine ise Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde kurulan Çığ Komisyonu karar verecek. Ekip şefi Murat Yücel, kara yolunda 20 gündür çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bugün fiziki olarak yolu açtık. Ama resmi olarak açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Ona komisyon karar verecek. Çok zorlu bir coğrafyada çalışıyorduk. Çığlar ve kayalar düşüyordu ama biz önlemlerimizi alıyorduk. Kısım kısım bazı yerlerde 10 metre kar kütleleri vardı" dedi.

Aylar sonra yolları açılan Bahçesaraylılar ise yolun açılmasına çok sevindiklerini söyledi. Bahçesaraylı Onur Görünüş, "Hayırlısıyla bugün yolumuz açıldı. Sevinçliyiz ama bayağı gecikti. İnşallah Bahçesaray yolu gerçek bir çözüme kavuşur" dedi.

Çalışmaların son gününü takip edenlere ve Karayolları ekiplerine Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan tarafından yemek ikram edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 4-5 Şubat 2020'de yaşanan 2 çığ felaketinde 42 kişi şehit oldu, 85 kişi yaralandı. Olayın ardından başka felaketlerin yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Riskin devam ettiği dönemlerde yol tamamen ulaşıma kapatılırken, bu süreçte ulaşım daha uzun olan Bitlis'in Hizan ilçesi ile bağlantılı yoldan sağlanıyor.