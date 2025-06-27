Van-Bakan Yerlikaya: Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz/Haber eklendi - Son Dakika
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Van-Bakan Yerlikaya: Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz/Haber eklendi

27.06.2025 21:48
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörsüz bir Türkiye için, huzur dolu şehirler için, çocuklarımızın güvenli yarınları için, durmadan, usanmadan, canla başla çalışacağız. Bu ülkede yaşayan herkesin, canı da malı da inancı da kültürü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altındadır.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörsüz bir Türkiye için, huzur dolu şehirler için, çocuklarımızın güvenli yarınları için, durmadan, usanmadan, canla başla çalışacağız. Bu ülkede yaşayan herkesin, canı da malı da inancı da kültürü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altındadır. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, birliğimizden aldığımız güçle, kardeşliğimizden doğan inançla, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Van'da yapımı tamamlanan 337 afet konutunun kura çekimi ile 32 konutun hak sahiplerine anahtar teslim törenine katılmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından karşılandı. Konutların anahtar teslim töreni, merkez Edremit ilçesinde bulunan uygulama otelinde düzenlendi. Törene Bakan Yerlikaya, Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, ilçe kaymakamları ve kura katılan hak sahipleri katıldı.

'250 BİN 536 BAĞIMSIZ BÖLÜM VATANDAŞLARIMIZA TESLİM EDİLDİ'

Bu toprakların, bin yıllık kardeşliğimizin, birliğimizin, dirliğimizin yaşayan hafızası olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Bu şehirde, dostluk büyüktür, muhabbet derindir, gönüller açıktır. Nasıl ki, sevincimizi birbirimize sarılarak yaşıyorsak, acılarımızı da omuzlarımıza yaslanarak göğüslüyoruz." dedi. Kahramanmaraş ve Van depremlerine dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023'te meydana gelen hepimizin hafızasında derin izler bırakan o büyük felakette binlerce canımızı yitirdik. Göz yaşlarımız Fırat'a, Dicle'ye, Van Gölü'ne karıştı. Ama hamdolsun millet olarak o gün bir kez daha gösterdik ki, yıkılmadık, eğilmedik, asla yılmadık. Çünkü biz; 2200 yıllık devlet geleneğini, Anadolu'nun bin yıllık kardeşlik destanını kuşanmış bir milletiz. Tıpkı 2011 yılında Van'da yaşadığımız, o büyük depremde olduğu gibi. Yine dimdik durduk, birlik olduk. Devlet ve millet el ele verdik, yürek yüreğe verdik ve Van'ımızı yeniden ayağa kaldırdık. O günlerde, Van'da; 27.702 konut, 3.203 ahır ve 139 iş yeri yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. 2020'de Başkale depreminde; 282 konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Bugün ise burada, Çatak ve Başkale'de meydana gelen afetler nedeniyle yapımı tamamlanan 337 afet konutunun kurasını çekiyoruz. Ayrıca, Erciş'te konutları daha önce kurası çekilmiş, 32 hak sahibi kardeşimizin anahtarlarını teslim ediyoruz. ve böylece, Van'da 2011'den bugüne; 28.353 konut ve bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş bulunuyoruz. İşte tüm bunlar; sadece bir konut teslimi değil, aynı zamanda umutların, huzurun, güvenin teslimidir. Kıymetli Kardeşlerim, Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle büyük bir anahtar teslim törenine şahit olduk. 6 Şubat depremlerinin ardından tam 250 bin 536 bağımsız bölüm vatandaşlarımıza teslim edildi. Bu, sadece Türkiye'nin değil, insanlık tarihinin gördüğü en büyük afet sonrası toparlanma hareketidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla, Türkiye'nin dört bir yanında yeniden imar, yeniden ihya seferberliği yürütüyoruz. Bugün bir kez daha haykırıyoruz: Aziz milletimizin ebedi yurdu hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak. Bu topraklarda kimse yalnız, kimsesiz bırakılmayacak."

'GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Bakan Yerlikaya, kendileri için bu topraklarda Türk- Kürt, Alevi- Sünni'nin olmadığını da belirterek, "Bu toprakların her ferdi bu vatanın öz ve asil sahibidir. Hiç kimse, bu kardeşliğe gölge düşüremez. Hiçbir güç, bu toprakların huzurunu bozamaz. Bahçesaray'dan yükselen söz, Fekiye Teyran'dan dökülen nefes, bu milletin irfanıdır, hikmetidir, birliğinin şiiridir. ve biz, büyük bir inançla söylüyoruz, Terörsüz bir Türkiye için, Huzur dolu şehirler için, çocuklarımızın güvenli yarınları için, durmadan, usanmadan, canla başla çalışacağız. Bu ülkede yaşayan herkesin; canı da, malı da, inancı da, kültürü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altındadır. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, birliğimizden aldığımız güçle, kardeşliğimizden doğan inançla, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Teslim edilen konutların hayırlı olmasını dileyen Bakan Yerlikaya, "Bu duygularla, bugün anahtarlarını teslim ettiğimiz evlerin, sizlere sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu büyük imar seferberliğini kararlılıkla yürüten, Türkiye yüzyılının mimarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu yuvaların yapımında ve tamamlanmasında büyük gayretleri olan, çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, AFAD'a, TOKİ'ye, Emlak Konut'a, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne, alt yapı kuruluşlarımıza. Emek veren, çalışan tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Allah yuvanıza huzur, sofranıza bereket, gönlünüze neşe versin. Evleriniz mübarek, yuvanız bereketli olsun." diye konuştu.

HABER: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van-Bakan Yerlikaya: Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz/Haber eklendi - Son Dakika

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