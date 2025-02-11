Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'a 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Avukat Mehmet Emin Aktar, "Büyükşehir Belediye Başkanı olmasa Abdullah Zeydan hakkında mahkeme beraat kararı verecekti. Bu kararın başka amaçlara hizmet etmek üzere verildiği de son derece açık" dedi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı.

Duruşmaya, Abdullah Zeydan katılmadı, avukatı Mehmet Emin Aktar duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı Zeydan'ın cezalandırılmasını talep etti.

Zeydan'ın avukatı Mehmet Emin Aktar, dosyayı yeni okuduğunu belirterek, "Mahkeme tarafsızlığı ortadan kalkmıştır, reddi hakim talebinde bulunuyoruz. Dilekçe vermek için de tarafımıza süre verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Akar'ın savunmasının ardından duruşmaya verilen aranın ardından karar açıklandı. Avukat Aktar'ın taleplerinin reddine karar veren heyet, Abdullah Zeydan'ın, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

"Dün itibarıyla mahkeme mahkumiyet kararı vereceğini açıklamıştır"

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan avukat Mehmet Emin Aktar, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında daha önce Yargıtay tarafından iki kez bozulmuş ve "eyleminin suç oluşturmayacağı"na ilişkin bozma gerekçeleri sıralanmış bir dosyada mahkumiyet kararı verildiğini söyledi.

Aktar, "16 Ocak tarihinde meslektaşımız süre istemiş. 30 Ocak tarihinde ertelen duruşmada da sağlık gereği duruşmaya katılamamıştır. Duruşma bugüne ertelenmiştir. Dün itibarıyla daha önceki avukatı vekillikten çekilmiş ve dün itibarıyla biz 5 avukat vekalet aldık, bugün duruşmaya ben katıldım. Mahkemeden süre talebimiz reddedildi. Ancak ne ilginçtir, mahkeme bugüne kadar hiçbir güvenlik önlemi almaksızın duruşmaları sürdürmesine rağmen dün dosyaya vekaletname sunduktan yaklaşık 5 dakika sonra bir yazı yazarak savcılığa güvenlik önlemi alınmasını istemiş. Bu güvenlik önlemi meselesi şahsıma yönelik olmayacağına göre bu davada mahkeme ne tür bir karar vereceğinin de aslında göstergesi" diye konuştu.

'Bir suçu cezalandırma değil, bir politik tutumu ve politik duruşu cezalandırma kararıdır'

Mahkemeden esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaya yapmak için istedikleri sürenin reddedildiğini hatırlatan Aktar, "Bizim savunmamızı alma ihtiyacı hissetmeksizin aldığı bir karardır ve bu durum hem adil yargılanma hakkı ile savunma hakkını ihlal ediyor hem aynı zamanda hakimin tarafsızlığını ortadan kaldırıyor. Hakimim tarafsızlığını ortadan kaldıran bu duruma ilişkin bu hususu belirterek reddi hakim talebinde bulunduk. Ancak mahkeme bunu, davayı uzatmaya dönük olduğunu belirterek reddetti. Bu red kararına karşı, itiraz hakkımız olmasına karşın bu beklenmeden karar, duruşma zaptına, duruşmayı izleyen gazetecilerin gözleri önünde yapıştırılarak yüzümüze açıklandı."

Kararın siyasi olduğunu öne süren Aktar, "Bu karar, bütün bu tür yargılamalarda olduğu gibi bir suçu cezalandırma değil, bir politik tutumu ve politik duruşu cezalandırma kararıdır" dedi.

"Karara temyiz yolu açık, bir kez daha bozulacağına inanıyorum"

Avukat Mehmet Emin Aktar, Zeydan hakkında verilen karara karşı temyiz yolunun açık olduğunu belirterek, kararın bir kez daha bozulacağına inandığını söyledi. Aktar, şöyle devam etti:

"Çünkü Yargıtayın son bozma kararında çok açık biçimde hususların araştırılması istenmişti. Mahkeme yaptığı araştırmada aslında, kendisinin o gün yaptığı açıklama ve eylemin iddia edilen suça vücut vermediği ortaya çıkmıştı. Ancak şuna inanıyorum ki bugün Büyükşehir Belediye Başkanı olmasa Abdullah Zeydan hakkında mahkeme beraat kararı verecekti ve bu kararın başka amaçlara hizmet etmek üzere verildiği de son derece açıktır. Kayyum meselesi tamamen siyasi bir karardır. Hukuki olarak açıklanamaz. Zaten eğer böyle bir niyet varsa davanın varlığı bile yeterli gerekçedir. Yani bunun için kararın beklenmesine gerek yoktur. Bu tamamen politik bir karardır. Yani bu konuda bunun sonucu motamot bir kayyum tayini yoluna gideceği sonucu çıkarmamak gerekiyor. Umarım bu sonuçta çıkmaz."