18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

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Kendisinden 18 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

15.10.2024 16:00
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Türkiye'nin gözü kulağı günlerdir Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'te... Çok sayıda ekip tarafından aranan Rojin'den 18 gün sonra maalesef acı haber geldi.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurttan Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılan Rojin'den bir daha haber alınamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'in, aramaların 18. gününde cansız bedeni bulundu.

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ VAN GÖLÜ SAHİLİNDE BULUNDU

Acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

GÖL SONAR CİHAZLARIYLA TARANDI

Öte yandan; Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekipleri olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapılırken, bölgeye yakın müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve rögar alanları da tek tek kontrol edildi. Su altı görüntüleme cihazı ROW ile Ankara, Çanakkale ve Samsun'dan getirilen 3 sonar cihazı da kullanılarak gölde 90 kilometrekarelik alan tarandı.

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin\'in cansız bedeni bulundu

Molla Kasım, Van Gölü, 3-sayfa, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hatice Şener:
    Allah rahmet eylesin. Bakalım bunun altından ne çıkacak… 128 2 Yanıtla
  • Bilal Çakmak:
    Devletin d ‘si yok 38 91 Yanıtla
  • Muhammed Akça:
    Mekanı cennet olsun kardeşimizin . 102 1 Yanıtla
  • Bilal Çakmak:
    Zinanın artması, illegal kişilerle ilişkiler , cahillik ve cinayet. Ne olacaktı yani 36 50 Yanıtla
  • Hakan Yildiz:
    eskiden öldü diyorduk katilini ararken mezarina koyuyorduk simdi ölüde olsa en azindan naaşi bulundu diye seviniyoruz İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun 81 3 Yanıtla
  • Oooo:
    Yeter kardeşim Getirin şu idamı gönlümüz rahatlasın bari. Yıllardır batı uygarlık diyerek battık 60 14 Yanıtla
  • keke43 null:
    bakalım hangi terörist hangi satanist çıkacak altından 60 10 Yanıtla
  • Cihan İşeri:
    Böyle olacağı belliydi zaten 44 7 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Genç yaşta yazık ya. Allah rahmet eylesin 31 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Tecavüz edip öldürmüstürler 22 5 Yanıtla
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