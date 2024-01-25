 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da dün sabah etkili olan kar yağışı nedeniyle 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray, Başkale, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Saray ve Tuşba ilçelerinde toplamda 201 yerleşim yerinin yolu kapandı. Van Büyükşehir, İpekyolu, Edremit, Tuşba belediyesi ve diğer belediye karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji ise çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

25.01.2024 - 11:46,
Abone Ol

Van'da 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN - Van'da dün sabah etkili olan kar yağışı nedeniyle 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 20, Başkale'de 12, Çatak'ta 53, Erciş'te 55, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 39, Muradiye'de 5, Saray 1 ve Tuşba ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir, İpekyolu, Edremit, Tuşba belediyesi 3 ve diğer belediye karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı"

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin edildiğini belirtilerek, "Sabah saatlerinde Hakkari ilinin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren de Muş ilinin merkez ve Varto ilçelerinde aralıklı kar yağışı beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Van Gölü için hava durumu çok bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75 metre görüş orta, yağış anında zayıf. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Van'da 4, Hakkari ve Muş'ta 2, Bitlis'te 0 derece olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Van\'da 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Muradiye, Başkale, kar, Van, Ulaşım, Doğal Afet, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var

Son Dakika
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement