Van'da 334 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

06.09.2025 15:11  Güncelleme: 15:19
Çatak'ta kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan telef oldu, kaybolanlar için arama çalışmaları sürüyor.

Van'ın Çatak ilçesinde kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçenin Yukarı Narlıca Mahallesi'nden Çılga Mahallesi'ne götürülen yaklaşık 1500 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürü, tepelik alandan geçtikleri sırada aniden yakındaki dereye yöneldi. Bu sırada kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan telef oldu, büyük bölümü de kayboldu.

KAYIP HAYVANLAR ARANIYOR

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden besiciler, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Vatandaşlar ve besiciler, kaybolan küçükbaş hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

TELEF OLAN HAYVANLAR KAYIT ALTINA ALINDI

Bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu ve telef olan hayvanları kayıt altına aldı. Besicilerden Şahin Kaplan, AA muhabirine, sürüde sahip olduğu 200 hayvandan 180'inin telef olduğunu söyledi. Koyunların düştüğü bölgedeki merayı 2 gün önce kiraladıklarını anlatan Kaplan, çobanın sürüyü yakındaki dereye götürdüğü anda olayın yaşandığını belirtti.

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Dört kardeşinin yanı sıra aynı mahalleden başka yetiştiricilerin de hayvanlarının telef olduğunu anlatan Kaplan, "En çok koyun bana ait. Çoban bize böyle bir uçurum olduğunu göremediğini söyledi. Hepimiz çok üzgünüz. İnşallah devletimiz bize bu konuda destekte bulunur" dedi.

"HEP ÜST ÜSTE YIĞILMIŞ"

Yukarı Narlıca Mahallesi sakinlerinden Turan Kaya da olay sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Besicilerin emeklerinin yok olduğunu ifade eden Kaya, "Hayvanlar suya kavuşmak için koşarken uçurumdan atlamışlar. Sürüde 2 çoban varmış ama kontrol altına alamamışlar. Kayadan düşen hayvanlar hep üst üste yığılmış. Bu saatten sonra yapılabilecek bir şey kalmadı. Telef olanların yanı sıra kayıp olanlar var" diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:56
Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı
Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı
14:32
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
14:09
Ebrar'dan finalde gelecek rakibe gözdağı: Modumuzu yakaladık, yenemeyeceğimiz takım yok
Ebrar'dan finalde gelecek rakibe gözdağı: Modumuzu yakaladık, yenemeyeceğimiz takım yok
13:46
Bakan Tekin: Dünyada imam hatip tarzında bir model yok
Bakan Tekin: Dünyada imam hatip tarzında bir model yok
13:21
Çifte zafer, çifte mutluluk Millilerimiz parkede tarih yazdı
Çifte zafer, çifte mutluluk! Millilerimiz parkede tarih yazdı
12:55
İş insanı Halit Yukay'a veda Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu.
İş insanı Halit Yukay'a veda! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu.
12:40
İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı hazırlığı: Yüksek binaları vuracağız, boşaltın
İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı hazırlığı: Yüksek binaları vuracağız, boşaltın
12:35
İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü
İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü
11:49
Fiyatlar 36 kat artmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, AK Parti harekete geçti
Fiyatlar 36 kat artmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, AK Parti harekete geçti
11:28
Yarım asırdır garajda saklıyordu: 725 bin liraya sattı, görenler gözlerine inanamadı
Yarım asırdır garajda saklıyordu: 725 bin liraya sattı, görenler gözlerine inanamadı
10:55
Sağanak yağış nedeniyle kayan yolda korkunç kaza Otomobil kağıt gibi katlandı
Sağanak yağış nedeniyle kayan yolda korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı
