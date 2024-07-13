Van'da su kanalına uçan otomobilde baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Van'da su kanalına uçan otomobilde baba ve oğlu hayatını kaybetti

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Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Bilal Korkmaz ve oğlu Ömer Korkmaz hayatını kaybetti, diğer oğlu Muhammed Korkmaz ise yaralandı. Otomobilin su kanalına uçması sonucu yaşanan kazada, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazeler otopsi için hastane morguna götürülürken, polis soruşturma başlattı.

13.07.2024 12:50
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VAN'ın Edremit ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Bilal Korkmaz ile oğlu Ömer Korkmaz (15) hayatını kaybetti, diğer çocuğu Muhammed Korkmaz (17) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Edremit ilçesindeki hidroelektrik santralinin yakınlarında meydana geldi. Gevaş yönünden Van'a giden Bilal Korkmaz'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobili, su kanalına uçtu. Bilal Korkmaz ve yanındaki çocuğu Ömer hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer oğlu Muhammed Korkmaz ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sudan Bilal Korkmaz ve oğlu Ömer'in cansız bedenini çıkardı. Yaralanan Muhammed Korkmaz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilal Korkmaz ve oğlu Ömer'in cenazeleri ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Kanala uçan otomobil vinçle çıkartılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Van\'da su kanalına uçan otomobilde baba ve oğlu hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da su kanalına uçan otomobilde baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da su kanalına uçan otomobilde baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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