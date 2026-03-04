Van'da üniversite öğrencileri afetlere karşı bilgilendiriliyor - Son Dakika
Van'da üniversite öğrencileri afetlere karşı bilgilendiriliyor

Van\'da üniversite öğrencileri afetlere karşı bilgilendiriliyor
04.03.2026 11:40
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) düzenlenen "afet bilinci ve farkındalık" eğitimleriyle öğrenciler afetlere karşı bilinçlendiriliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) düzenlenen "afet bilinci ve farkındalık" eğitimleriyle öğrenciler afetlere karşı bilinçlendiriliyor.

Van'da "1-7 Mart Deprem Haftası" dolayısıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Van YYÜ Acil Durum Afet Yönetimi Öğrenci Topluluğu ve Van YYÜ Arama Kurtarma Ekibi, üniversite yerleşkesinde stant açtı.

Görevliler standı ziyaret eden öğrencilere afet öncesi, afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgi verdi, broşürler dağıttı.

Stantları gezerek görevlilerden bilgi alan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ülkede yaşanan depremlerin milletin hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.

Bu bilinçle hareket ettiklerini ve üniversite genelinde afet farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bünyesinde Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümümüz önemli bir rol üstleniyor. Bölümümüz öncülüğünde tüm öğrencilerimizi kapsayan bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Acil Durum Afet Yönetimi Öğrenci Topluluğumuz ile üç ay önce kurduğumuz Sivil Savunma Öğrenci Topluluğumuz ilgi görüyor. Bu topluluklara katılan öğrencilerimiz aynı zamanda AFAD gönüllüsü oluyor. Sivil Savunma Öğrenci Topluluğumuz iki ay içinde 350 üyeye ulaştı. Acil Durum Afet Yönetimi Öğrenci Topluluğumuzun ise yaklaşık 500 gönüllüsü bulunuyor. 30 bin öğrencimize afet bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Özellikle depremin ilk 24 ve 48 saatinde yapılması gerekenlere yönelik eğitimler veriyoruz."

Van YYÜ bünyesinde Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezinin de bulunduğunu anlatan Şevli, "Üniversitemizin arama kurtarma ekibi YUSAR ile Dursun Odabaş Tıp Merkezimizin arama kurtarma ekipleri de aktif olarak görev yapıyor. Gönüllü öğrencilerimiz bu ekiplere de katılıyor. Ekiplerimiz, 6 Şubat 2023'teki depremlerin hemen ardından hızla sahaya intikal ederek Kahramanmaraş ve Adıyaman'da görev aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da YUSAR ekibimize başarılı çalışmalarından dolayı ödül verdi." diye konuştu.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin araç ve teçhizatlarıyla öğrencilere uygulamalı bilgilendirme yaptığını ve ekipmanlarını tanıttığını dile getiren Şevli, "Böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Olası bir afet durumunda hazırlıklı olmak zorundayız." dedi.

"Özellikle gençler hedef kitlemiz"

AFAD İl Müdürlüğü Eğitim ve İlk Yardım Birim Amiri Ercan İmamoğlu ise verdikleri eğitimlerle afet bilincinin gelişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Eğitimlerde afet anında sergilenmesi gereken doğru davranış biçimlerini ve yapılması gereken uygulamaları vatandaşlara aktarmaya çalıştıklarını dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Afetlerde can ve mal kayıpları yaşanabiliyor. Önemli olan, bu eğitimler sayesinde riskleri en aza indirebilmek. Eğer bunu başarabilirsek, afetlerde yaşanan can ve mal kayıplarını mümkün olduğunca azaltabiliriz. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz ve hayati öneme sahip bilgiler paylaşıyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda hayatta kalma şansımız artacaktır. Sadece üniversitelerde değil kamu kurum ve kuruluşlarında, camilerde ve toplumun ulaşabildiğimiz her kesiminde bu eğitimleri vermeye gayret ediyoruz. Özellikle gençler hedef kitlemiz. Çünkü yarınları inşa edecek onlardır."

"Hem arkadaşlarımızı hem de toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz"

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi ve Acil Durum Afet Yönetimi Öğrenci Topluluğu Başkanı Saadet Geçgel de arkadaşlarına deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Ülkede büyük depremlerin yaşandığını ve can kayıplarının meydana geldiğini ifade eden Geçgel, "Buradaki amacımız bilinçli ve hazırlıklı gönüllüler yetiştirmek. Düzenlediğimiz eğitim ve etkinliklerle özellikle risk azaltma ve afetlere hazırlıklı olma konularına odaklanıyoruz. Hem arkadaşlarımızı hem de toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Yusuf Çetin, "AFAD gönüllüsüyüm. Eğitimlerimiz hem teorik hem de uygulamalı şekilde çok verimli geçiyor. İnsanları bilinçlendirmek ve olası afet durumunda onlara yardımcı olmak istiyorum. Olası afetlerde sahada yer alıp can kurtaracağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da üniversite öğrencileri afetlere karşı bilgilendiriliyor - Son Dakika

