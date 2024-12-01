Van'daki Mısır Çarşısı'nda Yangın: 60 İş Yeri Zarar Gördü - Son Dakika
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Van'daki Mısır Çarşısı'nda Yangın: 60 İş Yeri Zarar Gördü

Van\'daki Mısır Çarşısı\'nda Yangın: 60 İş Yeri Zarar Gördü

Van'ın İpekyolu ilçesindeki kapalı Mısır Çarşısı'nda çıkan yangında 60 iş yeri hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, esnaf da malzemelerini kurtarmaya çalıştı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

01.12.2024 13:59  Güncelleme: 14:03
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VAN'da 207 iş yerinin bulunduğu Mısır Çarşısı'nda dün akşam çıkan yangında 60 iş yerinin zarar gördüğü, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde 207 iş yerinin bulunduğu kapalı Mısır Çarşısı'nda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, birçok iş yerine sıçradı. Esnaf, iş yerlerindeki malzemelerini vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yeri sahipleri ve çevredekiler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bekleyenleri uzaklaştırdı. 10 itfaiye aracı ve 40'tan fazla personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Yangında Mısır Çarşısı'nda çatısı ile 60 iş yeri ve içindeki eşyalar zarar gördü.

Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, dün akam yangın bölgesine gelerek esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şedal, iş yerleri yanan esnafa her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sabah da hasar tespit çalışması yaptı. Zararın itfaiyenin tuttuğu rapor sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

'8 ÇOCUĞUMU BU DÜKKAN SAYESİNDE OKUTUYORUM'

Yangında iş yeri ve içindeki çömlekler zarar gören Cumeli Temizer, 8 çocuğunu dükkanı sayesinde okuttuğunu belirterek, "Çömlek satarak hem evimi geçindiriyordum, hem de çocuklarımı okutuyordum. Şimdi hepsi yandı. Dün çıkan yangınla iş yerim de büyük hasar gördü. Yetkililerden zararımızın karşılanmasını bekliyoruz" dedi.

Mumtullah Tantaş ise pazarda kendisine ait 4 iş yerini zarar gördüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'daki Mısır Çarşısı'nda Yangın: 60 İş Yeri Zarar Gördü - Son Dakika

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