Van Gölü İçin Yüzme Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Van Gölü İçin Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Van Gölü İçin Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, gölün kirlenmemesi için farkındalık yaratmak amacıyla Gevaş'ta soğuk suya girerek yüzme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte, Van Gölü'nün korunması için ilgili mercilere talepler iletildi.

29.01.2025 11:09  Güncelleme: 11:21
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VAN GÖLÜ Aktivistleri Derneği'nin bir grup üyesi, Van Gölü'ne dikkat çekmek ve farkındalık için Gevaş ilçesinde bulunan yarımadada, gölün buz gibi sularına girerek kulaç attı. Van Gölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Bu eşsiz maviliğin korunması gerekiyor. Bu yüzme etkinliklerimizin bir amacı da aslında taleplerimizi ilgili mercilere iletmek, aynı zamanda kamuoyunun da desteğini almaktır" dedi.

Van Gölü ve bölgenin güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Gevaş'ta bulunan yarımadada ocak ayında yüzme etkinliği yaptı. Montları, bereleriyle göl kıyısına gelen dernek üyeleri, daha sonra 'Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' sloganlarıyla yaklaşık 4 derece olan gölün sularına kendilerini bıraktı. Bu etkinlikte amaçlarının Van Gölü'ne dikkat çekmek, taleplerin ilgili mercilere iletmek olduğunu belirten Van Gölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Hava sıcaklığı da şu an eksi derecelerde. Amacımız Van Gölü'ne dikkat çekmek. Van Gölü ülkemizin bölgemizin göz bebeğidir. Bu eşsiz maviliğin korunması gerekiyor. Bu yüzme etkinliklerimizin bir amacı da aslında taleplerimizi ilgili mercilere iletmek, aynı zamanda kamuoyunun da desteğini almak. Van Gölü artık bir elden yönetilmeli. Van Gölü şu anda Van ve Bitlis valilikleri, belediyeler ve birçok kurum ve kuruluş tarafından ve yaklaşık 1,5 milyon insan tarafından kullanılıyor. Bunun tek bir elde toplanması gerekiyor. Van Gölü alan başkanlığı artık kurulmalı. Bugün Kapadokya'da, Çanakkale'de bu özel yerler korunuyorsa, Van Gölü gibi ülkemizin göz bebeğinin de kesinlikle bir elden alan başkanlığı veya farklı bir yönetim sistemi ile artık ele alınması gerekiyor. Bu eşsiz güzellik ancak bu şekilde temiz ve mavi kalır" dedi.

İstanbul'dan gelen Su Nurhan Kan ise daha önce de etkinlik için Van'a geldiğini belirterek, "Van'a daha önce bisiklet festivaline geldim. Geçen kışta yüzme festivaline geldim. Amacımız tabii ki destek olmak. Bu güzelliklerin herkesin tanımasını görmesini istiyoruz. Su gerçekten çok soğuktu. Suya girdiğimde bir şok etkisi yaşadım. Ama muhteşemdi ve bırakmadık yüzdük" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü İçin Yüzme Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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