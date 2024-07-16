Van Gölü\'nde İnci Kefali Av Yasağı Sona Erdi

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Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıkların göç yolculuğu binlerce kişi tarafından izleniyor. Vanlı balıkçılar için geçim kaynağı olan inci kefalleri, bölge turizmine katkı sunuyor. İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için yoğun tedbirler alınıyor. Vanlı balıkçılar da bu av yasağı döneminde teknelerini karaya çıkartıp, bakım ve onarımını yapıp, yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Balıkçılar, 3 aylık aranın ardından ağlarını Van Gölü'ne atıp, "Vira bismillah" dedi.

'İNCİ KEFALLERİ ARTIK VAN GÖLÜ'NE DÖNDÜ'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 90 günlük sürenin artık sona erdiğini belirterek, "İnci kefalleri artık Van Gölü'ne döndü. Şimdi balıkçılar heyecanla, umutla bekledikleri inci kefalleri ile Van Gölü'nde tekrardan bir araya gelecek. Bu süre içinde tekneler karaya çekildi. Bakım ve onarımları yapıldı. ve umutla yeni sezona başlangıç yapılıyor. ve ümit ediyorum ki bu sene balıkçılar geçen yıllarda olduğu gibi yine ağları dolu dolu gelir. İnci kefali Van Gölü'nde yaşayan endemik bir balık türüdür. Neslini devam ettirebilmesi için diğer canlılarda olduğu gibi üremesi gerekiyor" diye konuştu.

'İNCİ KEFALİ ÜLKEMİZİN YÜKSELEN BİR DEĞERİ'

Üreme dönemi koruma çalışmalarının başarılı bir şekilde sürdürülmesi halinde inci kefalinden insanların daha uzun süre ekmek yiyeceğini belirten Dr. Akkuş, "Bu noktada Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ediyoruz. Balıkçılık her geçen yıl artan bir öneme sahip. Çünkü insan nüfusu artıyor. Yeni istihdam alanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Daha çok gıdaya ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu noktada inci kefali ülkemizin yükselen bir değeri konumundadır. Önümüzdeki yıllarda ekonomik olarak çok daha değerli hale gelecek. Bizler yeter ki balığı koruyalım. Şimdiden balıkçılara bereketli olsun diyoruz ve iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyoruz" dedi.