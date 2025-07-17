Van Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, etkinliklerle devam ediyor.

Festival çerçevesinde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu'nda "Dosta Doğru" programıyla izleyicilerle buluştu.

Burada sahneye çıkan Ufuk Akın, ilahiler seslendirirken, müzisyen Servet Devran da Kent Meydanı'nda konser verdi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir" oyunu sahnelendi.

Van Müzesi Konferans Salonu'nda Dr. Murat Yılmaz moderatörlüğünde, Prof. Dr. Emin Yaşar Demirci, Dr. Sait Ebinç, Prof. Dr. Bekir Koçlar ve Doç. Dr. Hakan Hemşinli ile kentin kültürel birikimi ve tarihsel kimliği üzerine değerli paylaşımlarda bulunmak amacıyla "Van'ın Şehir Hafızası" söyleşisi yapıldı.

Van Müzesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen "Kültürel Miraslar ve Simülasyon Deneyim Atölyesi"nde katılımcılar VR teknolojisini deneyimledi.

Van'ın edebi mirasının sergilendiği "Suda Saklı Sözler: Van'da Edebiyatın İzleri" sergisi Van İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırladı.

Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü" misafirlerine ev sahipliği yaptı. Çocuklar "Arkeopark", "Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi", "ASELSAN" ve "Ali Baba'nın Çiftliği" gibi etkinliklerle eğlenceli zaman geçirdi.

Çocuklar, Van Müzesi Teşhir Alanı'nda gerçekleştirilen "Kültür Koruyucuları" etkinliğinde, geçmişin izini takip ederek arkeoloji ve kültürel mirası koruma konularında bilinçlendi.