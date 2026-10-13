Van İpekyolu'nda kazı yapılan arsanın yanındaki lokanta kısmen çöktü - Son Dakika
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Van İpekyolu'nda kazı yapılan arsanın yanındaki lokanta kısmen çöktü

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İpekyolu'nda Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki temel kazısında, iş makineleri çalışırken hemen bitişikte bulunan lokantanın bir bölümü yıkıldı. Polis ve itfaiyenin sevk edildiği olayda iş yerindeki eşyalar enkaz altında kalırken, yükselen toz bulutundan uzaklaşmaya çalışan esnaf ve vatandaşlar bir otelin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde temel kazısı sırasında bitişiğindeki lokantanın bir bölümü çöktü. Çökme anında yükselen toz bulutu ve çevredekilerin panikle kaçışması, bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

EŞYALAR ENKAZ ALTINDA KALDI

Olay, saat 08.30 sıralarında Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede iş makineleriyle yapılan temel kazısı sırasında, bitişikte faaliyet gösteren lokantanın bazı bölümleri çöktü. Çökme nedeniyle iş yerindeki çeşitli eşyalar ve yapı malzemeleri enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası yeni bir çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı. İş yerinde meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

TOZ BULUTU YÜKSELDİ, PANİKLE KAÇIŞTILAR

Kazı çalışmalarını izleyen çevredeki esnaf ve vatandaşlar, çökme anında büyük panik yaşadı. Lokantanın çökmesiyle yükselen toz bulutu ve çevredekilerin hızla bölgeden uzaklaşması, yakındaki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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