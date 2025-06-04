Varşova Büyükelçisi Denktaş, Polonya-Türkiye arasında kökleri tarihe dayanan ilişkileri değerlendirdi Açıklaması

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Türkiye ile Polonya arasında kökleri tarihe dayanan bir ilişki olduğunu, her alanda çok yakın bir şekilde sergilenen işbirliklerinin artarak devam ettiğini belirtti.

Büyükelçi Denktaş, Polonya ile Türkiye arasında kökleri geçmişe dayanan ve günümüzde de birçok alanda artarak devam eden ilişkilere dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Polonya ile Türkiye arasında iki taraf için de çok özel ilişkiler olduğunu dile getiren Denktaş, bu bağların tarihi geçmişi bulunduğunu söyledi.

Denktaş, "Bir dönem Avrupa'nın iki büyük devleti olmuşuz, öyle olunca ve sınırlar birbirine dayanınca tabii ki aramızda rekabet olmuş. Ancak 1700 yılından bu yana, 325 yıldır çok büyük bir dayanışma örneği sergilemişiz. İki millet arasında zor bulunan bir ilişki bu. Bugün de aynı şekilde ve anlayışla bu ilişkileri ileriye doğru taşımak için çalışıyoruz. Bu irade iki tarafta da var." diye konuştu.

Bir dönem Polonya'nın paylaşılarak haritadan silindiğini hatırlatan Denktaş, Osmanlı'nın o dönemde inatla bunu tanımadığının ve o süreçte birçok Polonyalı önemli şahsiyetin İstanbul'da yaşadığının altını çizdi.

Denktaş, "Cumhuriyet kurulunca bizi Avrupa'da ilk tanıyan ülke Polonya oldu. Lozan Anlaşması'ndan bir gün önce bizi tanıdılar." dedi.

Polonya'nın 1999'da NATO'ya girdiğini ve Türkiye'nin bunu güçlü bir şekilde desteklediğini hatırlatarak, 2004'te Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Polonya'nın İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi olunan süreçte de Türkiye'den destek gördüğünü söyledi.

Denktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Polonya Başbakanı Donald Tusk'la 2009'da iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzaladığına dikkati çekerek, "Bu 15 yıllık dönemde istihbarat işbirliğimiz ve ikili askeri ilişkilerimiz bir üst seviyeye taşındı. İkili ticari ilişkilerimiz 4 kart arttı. Her alanda çok yakın bir işbirliği sergilemeye başladık. Bu devam ediyor." diye konuştu.

"Avrupa'nın güvenliği açısından bu iki ülkenin yapacağı işbirliği çok kritik"

Polonya'nın, Türkiye gibi zor bir coğrafyada yer aldığını ve Türkiye gibi güçlü bir devlet geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Denktaş, "Polonya, stratejik düşünme zorunluluğu ve alışkanlığı olan bir ülke. Dolayısıyla bizi daha iyi anlayan bir ülke. Polonya için biz, bizim için Polonya çok önemli. Birbirini anlayan ve çok özel bir geçmişi olan bu iki büyük ülkenin dayanışması bugün de aynı şekilde devam ediyor." dedi.

Denktaş, Polonya için Rusya- Ukrayna Savaşı'nın önemine işaret ederek, göz ardı edilemeyecek bir tehdit algısı bulunduğunu, Polonya'nın Türkiye'nin bölgesel barışın temini konusundaki rolünün farkında olduğunu dile getirdi.

"Bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından bu iki ülkenin yapacağı işbirliği çok kritik. Hem vatanlarımızın savunması hem de Avrupa'nın güvenliği için kritik." diyen Denktaş, Polonyalıların da bu yönde düşündüğünün altını çizdi.

Polonya Başbakanı Tusk'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olarak mart ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Denktaş, temaslarının ardından dönüşte basına yaptığı açıklamada bu ziyareti "tarihi bir dönüm noktası" olarak tanımladığını ve Türkiye'nin de bu konuda aynı görüşte olduğunu söyledi.

Denktaş, iki liderin Türkiye ile Polonya arasında ticaret hacmi için 15 milyar dolar hedef koyduğuna işaret ederek, iki taraf arasında hayli etkili birçok işbirliği kanalının işlediğine değindi.

"Polonya için savunma sanayisinde önemli bir model teşkil ediyoruz"

Polonya'nın, ordusunu ve yerli savunma sanayisini güçlendirmek istediğini vurgulayan Denktaş, bunları yaparken de Türkiye ile işbirliğine önem atfettiğine dikkati çekti.

Denktaş, "Biz ulusal savunma sanayisini on yıllarla ifade edilebilecek bir sürede bu noktaya getirebilen bir ülke olarak Polonya için önemli bir model teşkil ediyoruz. İkinci ileri teknoloji sistemler başta olmak üzere tedarik etmekte olduğumuz ve edebileceğimiz ürünler. Üçüncüsü ise ortak üretebileceğimiz ürünler. Burası da endüstrisi güçlü, teknolojik yatırımlar alan bir ülke. Türkiye'de de savunma sanayisi ekosistemi 3 bin 500 civarında şirketten oluşuyor. Devletin yönlendirmesiyle üniversiteler de bu ekosistemin içerisinde. Burada iki ülkenin de ortaklıkta birbirine fayda sağlayabileceği alanlar var. Polonya için hem müspet hem de güçlü bir Türkiye var. Bu alanda Polonya'nın başlıca ortağı haline gelebilecek bir Türkiye gerçeği var." ifadelerini kullandı.

Denktaş, "(Polonya ile) İlişkilerimizi önemsiyoruz. Polonya, bizim için Avrupa'daki en önemli ülkelerden bir tanesi. Keza Türkiye de Polonya için en önemli ülkelerden bir tanesi. Bunun için bugünkü ilişkilerimiz savunma sanayisinden eğitime, ekonomiden turizme her alanda büyük bir hızla, somut sonuç odaklı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Turizm ve eğitim alanında da iki ülke arasındaki işbirliklerine işaret eden Denktaş, Polonya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na 1414'te ilk büyükelçisini gönderdiğini, kendisinin de 114'üncü Türk büyükelçisi olarak burada görev yaptığını hatırlatarak bunun da iki ülke arasındaki tarihin derinliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

"Bugün bu ilişkiyi daha ileri götürüyoruz"

Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin bir diğer özelliğinin de "siyaset üstü" niteliği olduğunun altını çizen Denktaş, 1700'den bu yana 14 padişah ve 67 Cumhuriyet hükümetinin görev yaptığına, bu süreçte Polonya'nın haritadan 123 yıl silinmesine rağmen bunun Osmanlı tarafından ısrarla kabul görmediğine ve komünizm döneminde dahi ilişkilerin sürdürüldüğüne işaret etti.

Denktaş, "Bugün bu ilişkiyi daha ileri götürmekteyiz. Bu ilişkimiz, sadece Türkiye ve Polonya için değil, Avrupa'nın güvenliği ve bölgesel istikrar açısından da çok kritik bir ilişkiden bahsediyoruz. TBMM Dostluk Grubu'nun yakında zamanda Varşova'ya yaptığı ziyaret sırasındaki görüşmelerde gerek Türk gerek Polonya tarafı için ilişkilerin siyaset üstü olduğu bir kez daha tescil edildi. Zaten bu sebeple de bütün dünya tarafından çok yakından takip ediliyor." diye konuştu.

Büyükelçi Denktaş, görevinden ağustosta ayrılacak Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Türk dostu bir siyasetçi olduğunu ve Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin son 10 yılda güçlendirilmesine büyük katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.