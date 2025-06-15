Vatan Partisi üyelerinden İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, İsrail- İran gerilimine ilişkin İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş'taki başkonsolosluk binası önünde bir araya gelen partililer, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi", "Kahrolsun İsrail siyonizmi" ve "Türkiye-İran- Filistin omuz omuza" yazılı dövizler taşıdı.

Burada konuşan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, yüreklerinin İsrail'e karşı yıllardır mücadele veren İran ile çarptığını söyledi.

Türkiye-İran dostluğunun yıllara dayandığını kaydeden Özkan, "Mezhepçi anlayışlar, ABD emperyalizmini ve İsrail siyonizmini güçlendirir. Gazze'nin ve Filistin'in yanında olmak, İran'ın da yanında olmaktır. İran devletiyle ve İran halkıyla omuz omuzayız. İsrail, emperyalizmin bölgemizdeki ana üssüdür. İsrail'in yayılmacı ve saldırgan politikasının altında emperyalizm ve siyonizm vardır. Bölge ülkelerinin emperyalizme ve siyonizme karşı birliği bugün hiç olmadığı kadar önemlidir." diye konuştu.

Özkan, "İsrail bir avuçluk Gazze'yi yenemedi. İsrail, Lübnan Hizbullahı'nı yenemedi. İsrail, Yemen'i yenemedi. Bu İsrail İran'ı nasıl yok edecek? İsrail'e geçit yok. İsrail, Akdeniz'in sularında boğulacaktır. Türkiye, İran ve Filistin'in kaderleri ortaktır. Savaşımız da şehitlerimiz de zaferlerimiz de birdir. Bu gerçeği İsrail'e övgüler, İran'a yergiler düzen Türkiye içindeki gizli CIA ve MOSSAD elemanları da değiştiremez." ifadelerini kullandı.