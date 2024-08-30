Vatandaşlar Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünde Anıtkabir'e akın etti

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HABER: EREN CESUR - KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünde vatandaşlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e akın etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, "Bu günler geçecek. Umudumuz her zaman var. Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklarda Cumhuriyet'i kazanan büyük önderin huzurundayız. Çok şanslı bir milletiz. Ona minnettarız. Bu özgürlüğümüzü Atatürk'e borçluyuz. Aynı Afganistan, Taliban gibi olacaktık" dedi.

Anıtkabir, devlet töreninin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. 7'den 70'e yüz binlerce vatandaş bu yıl da Anıtkabir'e akın etti. Yurttaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Anıtkabir'e akın etti.

Anıtkabir'e gelen vatandaşlar duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'yla paylaştı. Mersin'den Anıtkabir'e ilk defa geldiğini belirten bir vatandaş, "Bizim için çocuklarımız için ve Türkiye için çok özel bir gün. Ben ilk defa geliyorum. Heyecanlandık. İfadeleri kelimelere dökmek çok zor" dedi.

"Bu günler geçecek, umudumuz her zaman var"

Antalya'dan geldiğini belirten çift, "Atamızın huzurundayız ne mutlu bize. Buraya bizi çok geç aldılar. Ama akşama kadar beklerdik, yıllarca beklerim Atamı. Ziyaret beni çok memnun etti. Nur içinde yatsın. Sabah 8.50'de buradaydık. 9'da alacağız dediler, sonra 11'de alacağız dediler... İsterse yarın desinler, yine beklerdik. İnşallah bu günler geçecek. Umudumuz her zaman var" diye konuştu.

Ankara Masterler Atletizm Spor Kulübü Başkanı Kutlay Koz, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. 30 Ağustos şerefine 30 kilometre koşu yaptık" derken, Bektaş Çakıcı ise "30 Ağustos için özel bir koşu düzenledik. Ülkemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bize bu bayramı hediye eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun yanındakilerine rahmetle ve saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Nur içinde yatsınlar" ifadesini kullandı.

"Bu kadar gericiye, bölücüye, haine rağmen..."

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ekrem Aydoğmuş da "Atam'ın huzuruna devamlı geliyorum. O benim Başkomutanım. Bana gazilik ünvanı verdiği için minnettarım" şeklinde konuştu. 26 yaşındaki genç ise "Her milli bayramda aynı coşkuyla aynı enerjiyle buradayız. 26 yaşındayım ve sayısız kez buraya geldim. Aslında buraya bakıldığında birçok dersi ve ülkenin durumunu da daha net anlayabiliyoruz. Bu kadar gericiye, bölücüye, haine rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin ayakta durmasının en büyük sebebi buradaki insanların içlerindeki Atatürk, vatan ve Cumhuriyet sevgisidir. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Denizli'den gelen bir genç, "Duyguluyuz, sevinçliyiz. Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklarda Cumhuriyet'i kazanan büyük önderin huzurundayız. Çok şanslı bir milletiz. Ona minnettarız" dedi. Bir diğer vatandaş, "Bu özgürlüğümüzü Atatürk'e borçluyuz. Aynı Afganistan, Taliban gibi olacaktık" ifadesini kullandı.

Vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada, Türk Yıldızları Anıtkabir semalarında Ata'ya saygı uçuşu gerçekleştirdi.