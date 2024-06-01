Vatandaşlar Şehir Hastanelerine Ulaşmakta Zorluk Çekiyor - Son Dakika
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Vatandaşlar Şehir Hastanelerine Ulaşmakta Zorluk Çekiyor

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Vatandaşlar, şehir merkezlerinden uzak yerlere yapılan şehir hastanelerine ulaşmakta zorluk çektiklerini belirterek tepki gösterdi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için birkaç araç değiştirmek zorunda kalan vatandaşlar, ulaşım sorunlarına dikkat çekti. Şehir hastanelerinin sayısı artarken, vatandaşlar hastanelere ulaşmakta yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Ulaşım sorunlarının çözülmesi gerektiği vurgulandı.

01.06.2024 10:18
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HABER: SEMA ERSOY  KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Vatandaşlar, şehir merkezlerinden uzak yerlere yapılan şehir hastanelerine ulaşmakta zorluk çektiklerini belirterek tepki gösterdi. Hastaneye ulaşmak için birkaç araç değiştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlar ANKA Haber Ajansına konuştu. Bir vatandaş, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmasının iki saati aldığını söyledi. Başka bir vatandaş ise, "Sorun yaşıyoruz her seferinde. Bu şekilde uzak bir yere hastane yapılması hiç mantıklı olmadı. İnsanların ulaşımı zorlaştı. Sağlık sistemi tamamen çöküşte diyebilirim. Biraz daha bu konulara yönelirlerse hastaların sorunlarını çözerlerse hastalar da yollarda ölmek zorunda kalmaz" dedi.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2017 yılında Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Daha sonrasında bu sayı 19'a ulaştı. Yeni şehir hastanelerinin yapımı devam ederken, vatandaşlar şehir merkezlerine uzak olan hastanelere ulaşmakta zorluk çektiklerinden yakınıyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlar ulaşım konusunda yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

"Gelmemiz iki saati buldu"

Bir vatandaş, hastaneye gelmek için birden fazla toplu taşıma aracı kullandığını, bu sürenin yolculuğunu uzattığını ve hastaneye ulaşmakta sorun yaşadığını söyledi, hastaneye gelen vatandaş, "İki vasıta ile Kızılay aktarmalı geliyorum, yetişemiyoruz. Gelmemiz iki saati buldu" diye konuştu.

"Uzak olması çok zor, çünkü buraya yetişemiyoruz"

Altındağ'da oturan ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkılması nedeniyle Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelmek zorunda kaldığını söyleyen bir vatandaş da şöyle konuştu:

"Gültepe konutlarında oturuyoruz. Aslında oradan buraya otobüs verseler ne iyi olur. Çok uzak çünkü. Uzak olması çok zor. Dışkapı'da SSK vardı. Orası da yıkıldı. Yeniden yapılacak. Oranın yapılmasını dört gözle bekliyoruz. Çünkü buraya yetişemiyoruz. Ankara Hastanesi'ne gidiyoruz. Ankara Hastanesi de berbat. Buraya gelmek için Dışkapı'dan Kızılay'a geliyoruz, Kızılay'dan da buraya geliyoruz. Gelmemiz iki saati buldu."

"Yol sorunlarını çözerlerse hastalar da yollarda ölmek zorunda kalmaz"

Birlik Mahallesi'nde oturan ve annesini Altındağ'dan Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirmek zorunda kaldığını söyleyen bir vatandaş da "Birlik Mahallesi'nden geliyorum. İki vasıta ile Kızılay aktarmalı geliyorum. Yetişemiyoruz aslında. Sorun yaşıyoruz her seferinde. Bu şekilde uzak bir yere hastane yapılması hiç mantıklı olmadı. Yaptılar ama yol sorununu çözemediler. İnsanların ulaşımı zorlaştı. Ambulansı arıyoruz ancak ambulanslar da artık gelmiyor. Sağlık sistemi tamamen çöküşte diyebilirim. Biraz daha bu konulara yönelirlerse hastaların sorunlarını çözerlerse hastalar da yollarda ölmek zorunda kalmaz. Ulaşımı otobüsle sağlıyorum. Otobüsle biraz zor oluyor. Otobüs hattı direkt yok, metrodan sonra otobüs var."

"Eski hastaneler yerinde kalıp onlar tamir edilseydi çok daha iyi olabilirdi"

İki vesait değiştirerek Bilkent'teki Şehir Hastanesi'ndeki randevusuna yetişmeye çalışan emekli Ayşe öğretmen de düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Ulaşımı bazen otobüsle bazen de metroyla sağlıyorum. Eğer metroyla gelmişsem, bir metro bir otobüs şeklinde yapıyorum ve öyle de dönüyorum tekrar. Tabi zaman zaman biz de yakınıyoruz şehrin çok dışında olduğu için. Ancak hastane, hizmete cevap veriyor. Keşke bir referandum yapılıp sorulsaydı. Eski hastaneler yerinde kalıp onlar tamir edilseydi çok daha iyi olabilirdi. Ama tabi o sorulmuyor vatandaşa."

Vatandaşlar Şehir Hastanelerine Ulaşmakta Zorluk Çekiyor
Kaynak: ANKA

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