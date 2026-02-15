Vefa Sultan Dizisi Yeniden Ekranda

TRT'nin hazırladığı "Vefa Sultan" dizisi, İstanbul'un manevi sultanı Vefa Sultan'ın hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu'nun oturduğu ve başrolünde İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı dizi, gönüllere dokunan anlatımı ve derinlikli hikayesiyle ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda dizi, insanın en büyük mücadelesinin çoğu zaman kendi nefsiyle olduğunu hatırlatırken, merhamet ile adalet arasındaki hassas dengeyi de derinden sorgulatmayı hedefliyor.

Dizi, kalp ile akıl, affetmek ile sınır koymak arasındaki çizgiyle, karakterlerin yolculuklarında izleyiciyi derin bir tefekküre davet etmeyi amaçlıyor.

"İkinci sezon birinci sezondan daha çok beğenilecek"

Diziye ilişkin AA muhabirine konuşan yapımcı Eyüp Gökhan Özekin, izleyicinin yeni sezonda manevi bir şuurlanma yaşayacaklarını söyledi.

Özekin, diziyle birlikte Vefa Sultan Türbesi ve camisinde ziyaretlerin çoğaldığını dile getirerek, "Her geldiğimizde buradaki kalabalığı görüyorduk. İkinci sezon birinci sezondan daha çok beğenilecek gibi bir kanaatimiz var. Dolayısıyla buradaki kalabalığın, ziyaretçi sayısının da çoğalacağını düşünüyoruz." dedi.

Vefa Sultan Türbesi'ni ve çevresini ramazan ayındaki ziyaretçiler için hazırladıklarını belirten Özekin, şöyle devam etti:

"Hem ekip olarak hem de profesyonel hizmet veren ekiplerle beraber buraya geldik. Biraz çevre düzenlemesini, kabristanın ve etrafın bakımını yapalım istedik. İzleyicilerimiz dualarını esirgemesinler. Bütün oyuncu arkadaşlarımız, set ekibimizin bir kısmı burada. Fakat İsmail Ege, yani Vefa Sultan'ı canlandıran arkadaşımızın, çocuğuyla alakalı bir sağlık meselesi olduğu için o gelemedi. Ona da izleyenlerin dua göndermesini istirham ediyoruz."

"İnsanların, hem kalplerine hem de akıllarına hitap eden bir ilim ehli"

"Molla Gürani" karakterini canlandıran Dursun Ali Erzincanlı, bugüne kadar hep tasavvuf büyüklerini canlandırdığını, fakat Molla Gürani'nin farklı bir şahsiyet olduğunu, bu yüzden de rolünde biraz zorlandığını anlattı."

Erzincanlı, ilk sezonda dizinin çok beğenilmesine ilişkin, "Vefa Sultan, hem medreseyi hem tekkeyi temsil ediyor. Maneviyatla birlikte, ilmi bilimsel çalışmaları, bilgileriyle harmanlamış bir karakteri var. Bunu da halk çok sevdi. İnsanların, hem kalplerine hem de akıllarına hitap eden bir ilim ehli, sultanla tanışmış olmaları hoşuna gitti." diye konuştu.

Dizide ilk çekimlere başlamadan önce Molla Gürani'nin de kabrini ziyaret etmek istediğini söyleyen Erzincanlı, şunları kaydetti:

"Ben kabrinin İstanbul'da olduğunu bile bilmiyordum. Bursa'da zannediyordum. İstanbul'da olduğunu duyunca navigasyona Molla Gürani yazdım ve türbe ya da cami gibi bir şey çıktı. Düğmeye bastım ve geldim. Cami yok. Sağ tarafta cami olması lazım, cami yok. Sol tarafa bir baktım, Ebu'l Vefa Hazretlerinin kabri yazıyor. Molla Gürani Hazretlerine gitmek için hareket ettim ama navigasyon beni Ebu'l Vefa Hazretlerinin kabrine getirdi. O zaman dedim ki, 'evet ben Molla Gürani'yi oynuyorum ama önce Vefa Sultan'ı ziyaret etmek gerekiyormuş.' Önce Vefa Sultan'ı ziyaret ettim, sonra buradan Aksaray tarafına geçtim. Molla Gürani Hazretlerinin kabri oradaymış."

"Oyuncu arkadaşlarımla beraber yeniden doğuşları gördük, fikirler, dünyaya bakışları değişti"

Dizide "Yareli" karakterine can veren Mücahit Koçak, paylaşılan fragmanlardan seyircinin ilgisini ve merakını gördüklerini belirterek, "Geçtiğimiz yazın başında tamamlamıştık diziyi. Ben de hakikaten özledim ve sabırsızlanıyorum tekrar izleyebilmek için. İzleyicisi tarafından çok beğenilmesi hakikaten bizim de verdiğimiz çabaya, emeğe değdiğini görmek çok mutlu edici." dedi.

"Meczup Malik" rolüyle ekranlarda olan Levent Sülün, ikinci sezonda da izleyiciyi çok başka hikayelerin ve sürprizli finalin beklediğine işaret ederek, "Oyuncu arkadaşlarımla beraber yeniden doğuşları gördük, fikirler, dünyaya bakışları değişti. İkinci sezonda çok başka şeyler var. Hani izleyicilerimizi 'Yok artık' dedirtecek gerçekten güzel şeyler var." değerlendirmesinde bulundu."

"Belinay" karakterini canlandıran Merve Üçer de ikinci sezonun ilk sezondan daha güzel olduğunu vurgulayarak, "Biraz daha aile hayatını hissettiğimiz için seyircilerin kendinden daha çok şeyler bulacağı bir sezon oldu. Biz oyuncular için de çok güzel bir tecrübe oldu. Burada olmaktan da çok mutlu ve huzurluyuz. İlk sezon da buradaydık." dedi."

Dizide bu sezon Terzi İdris rolüyle izleyici karşısına çıkacak Metin Keçeci, Vefa Sultan'ın, insanın hayat yolculuğunda emeği geçen herkese karşı duyarlılığı hatırlatan bir duygu ve yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

Birçok projede yer aldığını, fakat "Vefa Sultan"ın kendisi için özel olduğunu paylaşan Keçeci, "Samimi olan bir yolculukta insan ancak samimi olarak içinde kalabiliyor. Bu da benim için samimi bir yolculuk oldu. Bize de nasip olduğu için gerçekten bütün emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vefa Sultan'ın yeni sezonunun konusu şöyle:

"Hac vazifesini yerine getirirken gördüğü bir rüyanın ardından manevi olarak pirlik yolculuğuna başlayan Muslihuddin Mustafa, yani Vefa Sultan, İstanbul'a artık sadece bir şeyh olarak değil, kalplere dokunan bir mürşit olarak döner. Ancak onu bekleyen sorumluluklar, dergahın huzurlu atmosferinin çok ötesine uzanır. Büyüyen ve zenginleşen İstanbul'da hayat tüm ihtişamıyla akarken, insan ruhunun sınavları da derinleşmektedir. Vefa Sultan, sabrı, tevazuyu ve kulluğu anlatmaya devam ederken hem müritlerinin hem de yolu şehrin karmaşasında kesişen insanların hikayelerine ışık tutacak."

Başrolünde İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Gökberk Demirci, Ferhan Vural, Derda Yasir Yenal, Erkan Meriç, Mehmet Emin Kadıhan, Cemal Gönen, Sıla Gözüm, Selen Özgür, Emir Keskin, Eylül Uğuz, Tuğrul Kızıldemir, Mustafa Halezeroğlu, Vefa Ünal ve Alper Türedi yer alıyor.