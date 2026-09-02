Venezuela'da depremlerle zarar gören Maiquetia Havalimanı, geçici terminallerle ticari uçuşlara yeniden başladı - Son Dakika
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Venezuela'da depremlerle zarar gören Maiquetia Havalimanı, geçici terminallerle ticari uçuşlara yeniden başladı

Venezuela\'da depremlerle zarar gören Maiquetia Havalimanı, geçici terminallerle ticari uçuşlara yeniden başladı
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Maiquetia Uluslararası Havalimanı, 24 Haziran'daki depremlerin ardından inşa edilen geçici terminaller sayesinde ticari uçuşlara yeniden başladı. İlk uçuş, devlete ait Conviasa havayolunun Valera kentine düzenlediği seferle gerçekleşirken, iç hatlarda Porlamar ve San Antonio del Tachira'ya, uluslararası hatlarda ise Miami, Panama ve Madrid'e uçuşlar planlanıyor.

KARAKAS, 2 Eylül (Xinhua) -- Venezuela'nın başkenti Karakas yakınlarındaki Maiquetia Uluslararası Havalimanı, 24 Haziran'daki depremlerin ardından inşa edilen geçici terminalleri sayesinde ticari uçuşlara yeniden başladı.

Salı günü Venezuela'nın devlete ait havayolu şirketi Conviasa tarafından işletilen uçağın And bölgesindeki Valera kentine inmesiyle uçuşlar yeniden başladı. Gün içinde Margarita Adası'ndaki Porlamar ve Kolombiya sınırı yakınındaki San Antonio del Tachira gibi iç hat noktalarına da uçuşlar yapılması planlanıyor.

Uluslararası hatlarda ise Global X ile Miami, Copa Airlines ile Panama ve Air Europa ile Madrid uçuşlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yetkililer daha önce, Maiquetia'daki geçici terminallerin aralık ayına kadar deprem öncesi talebin yüzde 80'ine kadarını karşılayabileceğini belirtmişti.

Venezuela'nın orta kesimindeki Valencia ile kuzeydoğusundaki Barcelona kentlerinde bulunan uluslararası havalimanları, Maiquetia'nın devre dışı kaldığı dönemde alternatif merkezler olarak hizmet verdi. Bu havalimanlarının normalin üzerindeki yoğunluğu karşılamaya devam etmesi bekleniyor.

24 Haziran'da 6.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği iki depremden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan La Guaira eyaletinde yer alan ve Karakas'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan havalimanının altyapısı depremlerde zarar görmüştü.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Venezuela'da depremlerle zarar gören Maiquetia Havalimanı, geçici terminallerle ticari uçuşlara yeniden başladı - Son Dakika

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