Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı - Son Dakika
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı

Şanlıurfa\'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
26.02.2026 00:10
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, Karacadağ'daki volkanik bazalt taşlarının altına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

8 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Viranşehir İlçesi'nde çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda kırsal bölgede belirlenen 8 adrese, jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BAZALT TAŞLARININ ALTINDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonda, Karacadağ'ın volkanik bazalt taşlık alanlarında dedektör köpekle yapılan aramalarda; 8 uzun namlulu piyade tüfeği, 10 tabanca, 12 otomatik av tüfeği, 4 av tüfeği, 59 şarjör ve 1271 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

