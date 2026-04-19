Viyadük inşaatında 4 işçinin öldüğü çökmeye ilişkin görülen davada tutuklu sanık kalmadı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde yapımı süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin davada, tek tutuklu sanık olan iskele ekip şefi F.L.'nin adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Bu kararla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Olay, 11 Kasım'da Kulp ilçesi Muş kara yolunda meydana geldi. Yapımı devam eden viyadüğe beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu işçiler Tahsin Dere (49), Salih Lale (52), Şehmus Anuştekin (49) ve Mehmet Şirin Yalçiner (50) hayatını kaybetti. Yaralanan Cüneyt N. (37) ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen işçilerden Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda, Şehmus Anustekin ise Şehitlik semtindeki Şehitlik Mezarlığı'na getirilerek defnedildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olaya ilişkin tutuklanan sanık taşeron iskele ekip şefi F.L.'nin yanı sıra tutuksuz sanıklar M.A., R.Y., M.T., Ş.T., S.T., V.D. ve S.K. ile şantiye şefleri İ.B. ve K.K. ile hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, yaralanan Cüneyt N.'nin ise ifadesinde olay tarihinde yaşanan kaza nedeniyle yaralandığını, hastanede tedavisinin tamamlandığını ve taburcu olduğunu, yaşanan olay nedeniyle kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU İDDİANAMEDE

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, iskele kurulumunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği belirtildi. Taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L.'nin bağlantı elemanlarını hatalı monte ettiği ve projeye aykırı kurulum yaptığı için asli kusurlu olduğu ifade edildi. Raporda, şantiye şeflerinin denetim ve kontrol mekanizmasını yeterince işletmediği, beton döküm planı hazırlamadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu, iş güvenliği uzmanının ise gerekli eğitim ve denetimleri yaptığı için kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

İŞÇİLER 25 METREDEN DÜŞMÜŞ

İddianamede, iskeleyi taşıyan ankraj demirlerinin donatıya bağlanmadan beton içine yerleştirildiği, beton dökümü sırasında bu parçaların kırılmasıyla iskelenin çöktüğü belirtildi. Çökme sonucu işçilerin yaklaşık 25 metre yükseklikten düştüğü ifade edildi. İddianamede ayrıca işçilerin paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmadan çalıştıkları, ihmaller zinciri nedeniyle kazanın meydana geldiği kaydedilerek, sanıkların cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık F.L. ile tutuksuz yargılanan diğer sanıklar, sanık ve mağdur avukatları ile olayda yaralanan işçi Cüneyt N. katıldı. Cüneyt N., duruşmadaki ifadesinde "Ben beton pompa operatörüydüm. Sık sık inşaatta bulunmazdım. Patron beton dökmeye gönderdiği zaman giderdim. Sanıklarla o yüzden sadece bir merhabalığımız vardı. Ben iskelenin kurulumunun nasıl olduğunu bilmiyordum. Olay günü de geçirdiğim kaza nedeniyle hatırlamıyorum ancak kaza olduğu zaman ben de yaklaşık 28 metre yükseklikteydim. Çökmenin nasıl olduğunu ve meydana geldiğini bilmiyorum. Ben sadece betonumu döker sonra da ayrılırdım. Kaza nasıl meydana geldi hatırlamıyorum, ben de şikayetçi değilim, davaya katılmak istemiyorum" dedi.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık F.L.'nin tutuklulukta geçirdiği süre, tutukluluğun tedbir niteliğinde olması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sanığın sabit ikametgah sahibi olması hususları gözetilerek adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Ayrıca dosyaya sunulan görüntü kayıtlarına da değinecek şekilde ayrıntılı bilirkişi raporu alınmasına ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olan diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verilerek, duruşma 1 Ekim'e ertelendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Kulp, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 12:20:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.