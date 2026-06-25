Wang Yi\'den Hürmüz Boğazı Vurgusu

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının sağlanması için Hürmüz Boğazı'nda olağan seyrüseferin bir an önce eski haline dönmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günü Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Wang, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeni aşaması hakkında kendilerine vakit geçirmeksizin bilgi verdiği için Dar'a teşekkür etti. İki ülkenin, mutabakat zaptını uluslararası toplumun ortak çabaları sonucu imzaladığını belirten Wang, Pakistan'ın bu süreçte oynadığı rolü kilit önemde ve benzersiz diye nitelendirdi.

Barış sürecinin daha yeni başladığını ve hala katedilmesi gereken uzun, hatta dolambaçlı ve zorlu bir yol bulunduğunu ifade eden Wang, her zaman olduğu gibi Pakistan'ı ve benzer görüşleri paylaşan diğer ülkeleri yapıcı rollerini sürdürme konusunda destekleyeceklerini ve Pakistan ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Wang, bir sonraki aşamada üç temel önceliğe odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Wang öncelikle kapsamlı ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve savaşın sona erdirilmesinin büyük önem taşıdığını ve hiçbir koşulda savaşın yeniden başlatılmaması gerektiğini belirtti.

İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının, İran'ın temel ve uzun vadeli çıkarlarıyla da, uluslararası toplumun ortak beklentileriyle de uyumlu olduğunu söyleyen Wang, müzakerelerin herhangi bir müdahale olmaksızın ilerlemesine güçlü destek sağlamak üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Wang ikinci olarak ise küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının sağlanması için Hürmüz Boğazı'nda olağan seyrüseferin bir an önce eski haline dönmesi gerektiğine işaret etti. Wang, boğazla ilgili düzenlemelerin hem boğaza kıyısı olan ülkelerin egemenliğine ve meşru hak ve çıkarlarına saygı göstermesi, aynı zamanda da hem uluslararası uygulamalara ve tüm ülkelerin ortak beklentilerine uygun olması gerektiğini ifade etti.

Son olarak ise Wang, Ortadoğu ülkelerinin, ilişkilerini iyileştirme ve yeni bir bölgesel güvenlik yapısını keşfetme konusunda desteklenmesine yönelik çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Körfez bölgesi de dahil olmak üzere Ortadoğu'nun bundan böyle büyük güçlerin rekabet sahnesi ya da jeopolitik gerçeklerden zarar gören bölge konumundan sıyrılmasının önemini vurgulayan Wang, bölge ülkelerinin gerçek stratejik özerkliği savunması ve kendi geleceklerine karar verme kararlılığını elden bırakmaması gerektiğini kaydetti.

Filistin meselesinin her zaman Ortadoğu'daki sorunların merkezinde yer aldığını belirten Wang, iki devletli çözümü bir an önce hayata geçirmek ve bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamak üzere bölgedeki ülkelere, Filistin sorununun çözümü konusunda birlikte hareket etme ve daha koordineli adımlar atma çağrısında bulundu.