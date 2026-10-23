Wang Yi'den Kongo Cumhuriyeti'nin anlaşmada ilk Afrika imzacısı olduğu vurgusu geldi - Son Dakika
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Wang Yi'den Kongo Cumhuriyeti'nin anlaşmada ilk Afrika imzacısı olduğu vurgusu geldi

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Wang Yi\'den Kongo Cumhuriyeti\'nin anlaşmada ilk Afrika imzacısı olduğu vurgusu geldi
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Constant-Serge Bounda ile görüştü. Wang, Kongo Cumhuriyeti'nin Erken Hasat Düzenlemesi'ni imzalayan ilk Afrika ülkesi olduğunu hatırlattı ve ülkenin kalkınma stratejisini destekleyeceklerini söyledi.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Constant-Serge Bounda ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günkü görüşmede, Kongo Cumhuriyeti'nin Ortak Kalkınma için Ekonomik Ortaklık Anlaşması Erken Hasat Düzenlemesi'ni imzalayan ilk Afrika ülkesi olduğunu hatırlattı.

Wang, Kongo Cumhuriyeti'ni kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma stratejisi izleme ve dış güçlerin her türlü zorbalığına karşı durma konusunda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Wang, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde bir sonraki aşamaya ilişkin üst düzey temasları planlamak, stratejik uyumu güçlendirmek, tatbiki işbirliğini ilerletmek ve ikili ilişkileri geliştirmek üzere Kongo Cumhuriyeti ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Her iki tarafın da 2027 yılında Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlenmesi planlanan Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun 10. Bakanlar Konferansı için kapsamlı hazırlık yapması gerektiğini belirten Wang, Küresel Güney ülkelerinin ortak beklentilerini karşılayan daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sistemi inşa etmek üzere Afrikalı taraflarla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Wang, her iki tarafı Uluslararası Arabuluculuk Örgütü ve Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü de dahil olmak üzere çok taraflı platformlardan en iyi şekilde yararlanmaya ve iletişim ile koordinasyonu artırmaya çağırdı.

Aynı zamanda Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı olan Bounda ise Çin'in ortaya koyduğu küresel inisiyatifleri desteklediklerini belirterek, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduklarını yineledi.

Bounda, Afrika'nın sağlık sektörüne gösterdiği ilgi ve Ebola salgınıyla mücadele ile sağlık altyapısının geliştirilmesine sağladığı desteklerden dolayı Çin'e minnettar olduklarını dile getirdi. Kongolu bakan, Afrika-Çin ilişkilerini daha ileri taşımak için Çin ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini de kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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